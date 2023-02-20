《經濟通通訊社２０日專訊》美國國務卿布林肯日前在接受採訪時稱，中國正考慮向俄羅斯
提供包括武器彈藥的「致命性支持」，並聲稱中國已向俄羅斯提供「非致命性支持」。
在北京，中國外交部發言人汪文斌２０日回應稱，源源不斷提供武器的是美方而不是中方。
美方沒有資格對中方發號施令，我們也從不接受美國對中俄關系指手畫腳，甚至脅迫施壓。
（ｃａ）
20/02/2023 16:23
【大國博弈】布林肯稱中國擬向俄提供武器，外交部：勿指手畫腳
《經濟通通訊社２０日專訊》美國國務卿布林肯日前在接受採訪時稱，中國正考慮向俄羅斯
提供包括武器彈藥的「致命性支持」，並聲稱中國已向俄羅斯提供「非致命性支持」。
在北京，中國外交部發言人汪文斌２０日回應稱，源源不斷提供武器的是美方而不是中方。
美方沒有資格對中方發號施令，我們也從不接受美國對中俄關系指手畫腳，甚至脅迫施壓。
（ｃａ）
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