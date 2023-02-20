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20/02/2023 10:07

【新冠感染】杭州兩所學校１５名學生檢出新冠陽性

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內地再布學校爆發新冠疫情。針對網傳杭州兩學校有學生發熱
的消息，地方官媒杭州日報周一援引市疫情防控指揮部稱，目前涉及到杭州三所學校，分別是西
湖區某小學出現１０例、拱墅區某中學出現５例，均為新冠首次感染，且為輕症；此外，上城區
某小學１２名學生有發熱症狀，為流感聚集性傳播。
　　杭州市疫情防控指揮部相關負責人介紹稱，杭州個別學校班級出現數名學生感染新冠病毒（
均為首次感染），屬於正常現象，並不代表新一波流行的開始。據悉，上述三所學校均已根據相
應預案對涉及班級教學課程暫行調整。
　　中共中央政治局常務委員會上周四召開會議，宣告中國新冠疫情防控取得「重大決定性勝利
」。
　　自２０２２年１２月８日中國「中止清零」至２０２３年２月１６日，中國疾控中心公布的
累計在院新冠病毒感染相關死亡病例為８３２４８宗。中疾控２月１５日通報顯示，自２０２２
年１２月１日至２０２３年２月１３日，共發現本土重點關注變異株１４宗，其中包括１例
ＸＢＢ﹒１﹒５，為首次披露發現該變異株。（ｃａ）

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