騰訊ＸＲ計劃引進Ｍｅｔａ　Ｑｕｅｓｔ　２，並未放棄探索ＸＲ

《經濟通通訊社２０日專訊》騰訊（００７００）ＸＲ戰場換打法，計劃引進Ｍｅｔａ
Ｑｕｅｓｔ ２。２月１６日，騰訊ＸＲ（拓展現實）部門大撤退，但這不代表著騰訊完全放棄
對ＸＲ計劃的探索。有多位行業人士表示，騰訊ＸＲ這一部門僅留存了少量員工，未來將推進引
入Ｍｅｔａ旗下的Ｑｃｕｌｕｓ Ｑｕｅｓｔ ２（ＶＲ設備）。騰訊官方未就事件作出回覆。
（ｃａ）
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