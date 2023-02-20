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20/02/2023 10:52

騰訊ＸＲ計劃引進Ｍｅｔａ　Ｑｕｅｓｔ　２，並未放棄探索ＸＲ

　　《經濟通通訊社２０日專訊》騰訊（００７００）ＸＲ戰場換打法，計劃引進Ｍｅｔａ　
Ｑｕｅｓｔ　２。２月１６日，騰訊ＸＲ（拓展現實）部門大撤退，但這不代表著騰訊完全放棄
對ＸＲ計劃的探索。有多位行業人士表示，騰訊ＸＲ這一部門僅留存了少量員工，未來將推進引
入Ｍｅｔａ旗下的Ｑｃｕｌｕｓ　Ｑｕｅｓｔ　２（ＶＲ設備）。騰訊官方未就事件作出回覆。
（ｃａ）

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