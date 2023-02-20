騰訊ＸＲ計劃引進Ｍｅｔａ　Ｑｕｅｓｔ　２，並未放棄探索ＸＲ

《經濟通通訊社２０日專訊》騰訊（００７００）ＸＲ戰場換打法，計劃引進Ｍｅｔａ

Ｑｕｅｓｔ ２。２月１６日，騰訊ＸＲ（拓展現實）部門大撤退，但這不代表著騰訊完全放棄

對ＸＲ計劃的探索。有多位行業人士表示，騰訊ＸＲ這一部門僅留存了少量員工，未來將推進引

入Ｍｅｔａ旗下的Ｑｃｕｌｕｓ Ｑｕｅｓｔ ２（ＶＲ設備）。騰訊官方未就事件作出回覆。

（ｃａ）

