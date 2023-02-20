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20/02/2023 12:33

《融天納地－溫天納》今年一號文件尤其重要

　　《融天納地》環球疫情後端的通脹或多或少涉及供應端元素，故此，供應端調控尤其重要。
當中，農業的平衡發展尤其重要。《中共中央國務院關於造好２０２３年全面推進鄉村振興重點
工作的意見》（「一號文件」）在上周正式發布，明確了「建設供給保障強、科技裝備強、經營
體系強、產業韌性強、競爭能力強的農業強國」的信息，從「抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保
供」等九個領域部署今年鄉村振興工作重點。
　
　　參考內地報告及分析，鄉村振興戰略為２０１７年１０月舉行的十九大會議上首次提出，十
九大報告針對實施鄉村振興戰略提出了「扎實推動鄉村產業、人才、文化、生態、組織振興」的
明確要求。２０１８年初發布的《中共中央國務院關於實施鄉村振興戰略的意見》，從提升農業
發展質量、推進鄉村綠色發展、繁榮興盛農村文化、加強農村基層基礎工作、提高農村民生保障
水平等角度推進鄉村振興，說明鄉村振興戰略進一步細化落實。２０２１年初，《中共中央國務
院關於全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》發布，「全面推進鄉村振興」的關鍵詞首
次出現，其背景是中國脫貧攻堅目標任務如計劃完成。２０２１年的一號文件主要從鞏固拓展脫
貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、加快推進農業現代化、大力實施鄉村建設行動、加強黨的領導
等方面推進鄉村振興。在去年初，《中共中央國務院關於造好２０２２年全面推進鄉村振興重點
工作的意見》發布，在提出全力造好糧食生產和重要農產品供應、強化現代農業基礎支撐、堅決
守住不發生規模性返貧底線、扎實穩妥推進鄉村建設的同時，明確提出聚焦產業促進鄉村發展，
具體涉及三次產業融合發展等，與此前政策相比，全面推進鄉村振興的內容範圍明顯拓寬。
　
　　今年「一號文件」將全面推進鄉村振興等九大重點工作，當中「抓緊抓好糧食和重要農產品
穩產保供」是農業發展的核心，直接關係到國家安全與社會穩定的基礎，「加強農業基礎設施建
設」、「強化農業科技和裝備支撐」都是針對包括糧食生產和農產品穩產在內的農業發展而言，
有助於改善農業生產環境質量。「鞏固拓展脫貧攻堅成果」針對脫貧地區防止返貧，強調強化脫
貧地區內生動力和幫扶結合，自２０２０年內地取得脫貧攻堅戰勝利後，近三年發布的中央一號
文件都強調了該點內容。
　
　　「推動鄉村產業高質量發展」和「拓寬農民增收致富渠道」具備協同性，拓寬農民增收致富
渠道有助於穩定農村勞動力資源，紮實鄉村產業高質量發展的人力儲備。今年「一號文件」強調
了鄉村產業「高質量發展」，象徵著國民經濟高質量發展的時代背景，國民經濟高質量發展建基
於城鄉共同發展，未來國家經濟發展將更完整平衡地向前邁進。《資深投資銀行家、中國人民大
學講座教授　溫天納》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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