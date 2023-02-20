《融天納地－溫天納》今年一號文件尤其重要

《融天納地》環球疫情後端的通脹或多或少涉及供應端元素，故此，供應端調控尤其重要。

當中，農業的平衡發展尤其重要。《中共中央國務院關於造好２０２３年全面推進鄉村振興重點

工作的意見》（「一號文件」）在上周正式發布，明確了「建設供給保障強、科技裝備強、經營

體系強、產業韌性強、競爭能力強的農業強國」的信息，從「抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保

供」等九個領域部署今年鄉村振興工作重點。



參考內地報告及分析，鄉村振興戰略為２０１７年１０月舉行的十九大會議上首次提出，十

九大報告針對實施鄉村振興戰略提出了「扎實推動鄉村產業、人才、文化、生態、組織振興」的

明確要求。２０１８年初發布的《中共中央國務院關於實施鄉村振興戰略的意見》，從提升農業

發展質量、推進鄉村綠色發展、繁榮興盛農村文化、加強農村基層基礎工作、提高農村民生保障

水平等角度推進鄉村振興，說明鄉村振興戰略進一步細化落實。２０２１年初，《中共中央國務

院關於全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》發布，「全面推進鄉村振興」的關鍵詞首

次出現，其背景是中國脫貧攻堅目標任務如計劃完成。２０２１年的一號文件主要從鞏固拓展脫

貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、加快推進農業現代化、大力實施鄉村建設行動、加強黨的領導

等方面推進鄉村振興。在去年初，《中共中央國務院關於造好２０２２年全面推進鄉村振興重點

工作的意見》發布，在提出全力造好糧食生產和重要農產品供應、強化現代農業基礎支撐、堅決

守住不發生規模性返貧底線、扎實穩妥推進鄉村建設的同時，明確提出聚焦產業促進鄉村發展，

具體涉及三次產業融合發展等，與此前政策相比，全面推進鄉村振興的內容範圍明顯拓寬。



今年「一號文件」將全面推進鄉村振興等九大重點工作，當中「抓緊抓好糧食和重要農產品

穩產保供」是農業發展的核心，直接關係到國家安全與社會穩定的基礎，「加強農業基礎設施建

設」、「強化農業科技和裝備支撐」都是針對包括糧食生產和農產品穩產在內的農業發展而言，

有助於改善農業生產環境質量。「鞏固拓展脫貧攻堅成果」針對脫貧地區防止返貧，強調強化脫

貧地區內生動力和幫扶結合，自２０２０年內地取得脫貧攻堅戰勝利後，近三年發布的中央一號

文件都強調了該點內容。



「推動鄉村產業高質量發展」和「拓寬農民增收致富渠道」具備協同性，拓寬農民增收致富

渠道有助於穩定農村勞動力資源，紮實鄉村產業高質量發展的人力儲備。今年「一號文件」強調

了鄉村產業「高質量發展」，象徵著國民經濟高質量發展的時代背景，國民經濟高質量發展建基

於城鄉共同發展，未來國家經濟發展將更完整平衡地向前邁進。《資深投資銀行家、中國人民大

學講座教授 溫天納》



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