《陶冬天下－陶冬》市場重估利率周期，信心更需政策支持

《陶冬天下》數據風暴，擊穿了華爾街交易員的信心，掀起了一場重新評估聯儲利率周期的

浪潮。上周美國的通脹數據和零售數據都比市場預計的更強勁，加上之前超高的非農就業人數，

資金被迫調整自己對聯邦利率終極水準的評估，今年內減息的呼聲明顯減弱。幾個星期前甚囂塵

上的非通脹（ｄｉｓｉｎｆｌａｔｉｏｎ）交易的熱度也大不如前，美債大幅調整，對聯儲政策

特別敏感的兩年期國債利率升至去年１１月初以來的最高水準。美股也同步走低，歐洲股市表現

相對靚麗。美國公司債收益率低過聯邦基金利率，這是三十年來第一次。聯儲加息周期可能延長

，美元指數上揚。美元走高、庫存增加，石油價格連日下挫。岸田政府提名植田和男接任央行行

長，日圓重回貶值軌跡。



美國１月份ＣＰＩ同比上漲了６﹒４％，核心通脹上漲了５﹒６％，通脹數字好過上個月，

但是下降速度低過分析員的預測。分解開通脹數據看，能源通脹明顯回落了，產品通脹已經完全

消失了，食品通脹在升溫，推高通脹最大因素是服務業通脹。



目前一半的通脹源頭已經消失，所以美國通脹繼續回落會發生。食品通脹還在上漲，不過貨

幣政策對它未必有抑制作用。必須看清楚的是，現在通脹主要來自服務業通脹，源頭一個是工資

上漲，一個是租金上漲。就業市場過熱不解決，美國的服務業通脹下不來。租金一旦簽約要兩三

年之後才改簽，所以對ＣＰＩ時間滯後。



不僅是通脹數據，１月份的零售數據、ＰＰＩ和就業數據也有類似的表現，說明經濟過熱還

沒有得到徹底解決，通脹壓力仍然很高。聯儲治理通脹的工作進入了深水區，通過加息來實施需

求遏制，需要時間，甚至短期內效果不佳。這就應了聯儲所說的，治理過程還遠未結束，接下來

的利率政策將取決於數據走向。



上周的經濟數據，令市場感受到對通脹和利率錯誤定價的風險，資金逃離風險資產，去槓桿

、去風險權重。面對一系列不合預期的數據，市場迅速修訂了對終極利率水準和減息時機的判斷

，利率期貨的定價，大幅向聯儲所表達的立場靠攏。今年以來火爆的主流交易是「非通脹」，也

就是通脹逐步受控，經濟不至於進入衰退，軟著陸的可能性很高。這個交易被愈來愈多的交易員

放棄，起碼是暫時放棄。



目前的形勢很清楚，儘管通貨膨脹在下降，但是下降幅度不符合樂觀的預想。如果聯儲加息

更多、在高利率水準停留更久，無可避免地會對美國經濟帶來更大的傷害。期貨市場價格顯示，

市場認為聯儲５月份還會加息２５點，目前市場的終極利率預期是５﹒２５％，之前則不到５％

。現在市場預期下半年減息一次的可能性不到５０％，之前預期減息兩次。聯儲１２月點陣圖的

預測是５－５﹒２５％，可以說在這場角力中，聯儲贏了。



３月加息２５點後，筆者相信５月再加息２５點的可能接近九成，但仍然不是必然的，取決

於未來幾個月的通脹和就業數據。中性利率水準已經達到，聯儲沒有了既定目標，現在是根據最

新數據作微調，而數據起伏會牽扯市場的心。筆者認為接下來的通脹回落會很慢，而經濟的韌性

在下半年未必像想像的那麼強。在疫情支票花費完之後和房地產價格下跌之後，消費熱退潮是可

以預見的。



話題轉到中國經濟，中國的貨幣信用環境在２０２３年初得到了繼續的改善。在１月份，社

會總融資同比較上期減少了大約２０００億元，主要是受到政府債發行放慢、表外融資減慢的拖

累，但是這兩項的放緩應該都是暫時性的。未來幾個月，在央行貨幣政策工具、政策銀行貸款以

及政策支持下的房地產信用估計都會發力，社融也應該出現加速。尤其值得注意的是，１月份企

事業中長期信貸同比多增約１﹒４億元，反映基建及設備更新相關融資需求大幅上升。企業端長

期信貸改善，是最近數據的亮點，也預示著以政府公共開支為主導的投資浪潮蓄勢待發。



居民端的貸款和存款數位則有問題。新增居民貸款增加２５００億元，同比少增長了接近

６０００億元，這個受到疫情和農曆新年較早的衝擊。最令人矚目的是，居民中長期貸款增加

２２００億元，同比少增加了接近６０００億元，連續九個月減速。



近來愈發嚴重的居民超額儲蓄，沒有見到任何的放緩跡象。中國經濟大約沉澱下八萬億元左

右的超額儲蓄。所謂超額儲蓄，就是高出過去正常水準的儲蓄部分。根據筆者匡算，八萬億中大

概有四萬億來自消費的下降，三萬億來自房地產市場交投淡靜，一萬億來自理財產品的贖回。



中國出現了兩個不常見的現象，第一個是排隊提前還房貸，第二個是瘋搶大額存單。這兩個

的背後，都是同一個原因：信心不足；這兩個的未來，可能是同一個結果：資產負債表萎縮。過

去二十年中國經濟的繁榮是建立在高漲的消費信心基礎上的，有了信心才敢借貸，才敢消費，然

後帶起企業信心和投資。



過去一年中，疫情的蔓延、經濟的低迷、房地產的疲弱和就業的不足，拖累了消費者的信心

。不過目前的政策思路還是想把老百姓的儲蓄引誘出來，以盤活房地產市場，盤活經濟活動。這

些無視了消費者對收入預期、對房價預期的弱化。沒有更大的、更積極主動的政府刺激，消費者

未必會打開錢包花錢。抗疫政策的改變帶來了消費的反彈，但是要消費從「反彈」走向「反轉」

，就需要基本面的改善。



中國經濟何去何從，在很大程度上取決於消費能不能反轉，而這個需要強有力的政策支援。



本周有三個看點，首先，美國１月份ＰＣＥ數據，預計核心ＰＣＥ環比增加０﹒５％，打破

連續三個月的下降趨勢。其次，日本１月份ＣＰＩ，扣除食品後的核心ＣＰＩ可能達到４﹒３％

的新高。最後，ＦＯＭＣ ２月份會議紀要，預計和鮑威爾在記者會上相對鷹派的立場大致相同

。《陶冬》



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