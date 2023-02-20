《缸邊隨筆－石鏡泉》投資ＣｈａｔＧＰＴ

《缸邊隨筆》上周五（１７日）蕪文提及，ＯｐｅｎＡＩ的聊天機械人ＣｈａｔＧＰＴ憑

ＡＩ技術新突破，除令人讚歎之外，也帶來了無限可能的商業及投資價值。ＣｈａｔＧＰＴ對各

行各業生態具徹底的顛覆性，有人形容，它在ＡＩ領域的衝擊，堪與當年個人電腦對整個電腦行

業的衝擊比擬。投資者須了解這股ＣｈａｔＧＰＴ浪潮投資性，是高，還是低？



先看直接受到影響的美股。ＣｈａｔＧＰＴ母公司ＯｐｅｎＡＩ並未上市，投資者不能直接

買它的股票，故可留意直接受惠的公司：微軟（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ）（美：ＭＳＦＴ）。微軟

的Ｂｉｎｇ甫加入ＣｈａｔＧＰＴ功能後，使用量便激增１０倍！之前Ｂｉｎｇ的表現遠差於「

搜尋一哥」－－Ｇｏｏｇｌｅ。



此外，作為ＯｐｅｎＡＩ的最大投資者，微軟也可獨家獲得ＯｐｅｎＡＩ研究成果的使用權

，這便可讓微軟創建自己的產品，旗下如Ｏｆｆｉｃｅ軟件、Ａｚｕｒｅ，只要嵌入

ＣｈａｔＧＰＴ，便可內置文本、數據分析等，提升工作效率。在不影響微軟本業的前提下，

ＣｈａｔＧＰＴ提高了微軟的投資價值。



另一隻可留意的是英偉達（ＮＶＩＤＩＡ）（美：ＮＶＤＡ），因ＣｈａｔＧＰＴ用的是英

偉達的圖形處理器（ＧＰＵ）芯片。花旗預計，ＣｈａｔＧＰＴ會有３０億至１１０億美元的生

意予英偉達，相等於英偉達去年全年營收的１１％至４０％。



＊又一浪「鬱金香」狂熱 ？＊



不過，既有２０２１年「元宇宙」、２０１８年的區塊鏈等之鑑，難以判別ＣｈａｔＧＰＴ

會否是另一場「鬱金香」熱潮，今時才高追微軟、英偉達，必須加倍審慎。「元宇宙」、區塊鏈

都是「好」科技，但它們都已經狂熱，須待市場情緒冷卻，其後才得以逐步發展。現在

ＣｈａｔＧＰＴ便很可能正處於狂熱，故宜謹慎。



過去ＡＩ發展出現樽頸，是因ＡＩ研發需時特別長，項目的「燒錢」期要比研發周期長，才

可望繼續，加上算力和數據量不足等限制，買不到的時間和數據，都是ＡＩ項目的死穴。



今時ＣｈａｔＧＰＴ總算突破了ＡＩ商品化的僵局，從過去在生活上的應用，例如弈棋、聊

天、行車路綫，甚至銀行用ＡＩ評估貸款人的還款能力等細眉細眼的應用，進一步走進市場裏。

網上有視頻主持人發掘了ＣｈａｔＧＰＴ部分的商業應用，大家不妨看看，它可以幫到甚麼，又

是否真的有商業價值。



如果ＣｈａｔＧＰＴ及其相關技術真可突破ＡＩ落地商品化的難關，上述「前期投入」高，

包括錢和時間，便較容易解決。投資者或可著眼於它能為整個行業帶來的機會。



＊炒股：回歸基本＊



炒股要看基本因素和盈利能力，要買的應是行業前景或公司的未來。ＣｈａｔＧＰＴ概念股

，固然要看利潤，其盈利來源是收費服務，還是像微軟的Ｂｉｎｇ般，搜尋引擎加入ＧＰＴ功能

後的附加值？此外，那些概念股的ＡＩ是「強」是「弱」（「強」、「弱」ＡＩ，詳見上周五蕪

文介紹），可辨龍蛇。



除服務費外，一眾概念股的未來發展，可能還要看ＣｈａｔＧＰＴ在其他領域上的應用，例

如汽車、機械人等。正如「互聯網＋」的概念，投資者可留意那些積極開發前端功能，以結合

ＡＩ應用程式介面（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

， ＡＰＩ）技術的公司。因這一借力，已可為很多企業的業務，帶來全新面貌，更多商機，但

仍須留意由監管及數據所帶來的政策及技術的風險。



今時港股中的「ＣｈａｔＧＰＴ概念股」炒作意味多且濃，市「夢」率貴，如果真怕執輸，

可考慮與ＡＩ相關的ＥＴＦ。



ＣｈａｔＧＰＴ並非是ＡＩ技術的終極發展，它仍有不少問題，例如生成的論文或文本，內

容的真確性如何，而涉及上文下理（ｃｏｎｔｅｘｔｕａｌ）語境的內容又有沒有爭議性等，都

是ＧＰＴ技術有待改善的地方。



至於ＣｈａｔＧＰＴ因沒感情，更沒有人類獨有的同理心，而可能為人類帶來的威脅，稍後

再續。《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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