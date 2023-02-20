【通關復常】台灣今日起開放港澳自由行，並放寬室內口罩令

《經濟通通訊社２０日專訊》台灣今日起開放港澳居民赴台自由行，早上９時起恢復接受網

上入台申請。旅客入境時毋須出示檢測或疫苗接種證明，但在抵步後頭８日，外出和乘坐公共交

通工具時，都必須全程佩載口罩。

台媒報道，有港人計劃３月下旬赴台，探望因疫情而分隔３年未能見面的兒子。

台灣由今日起放寬室內口罩令，除了醫療護理機構、公共交通等指定場所，其餘場所都毋須

戴口罩，包括戲院、演唱會等。當地的戶外口罩令已於去年１２月解除。（ｃｌ）

