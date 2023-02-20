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20/02/2023 13:48

【香港政情】楊何蓓茵：全面落實公務員５天工作無訂下死線

　　《經濟通通訊社２０日專訊》香港政府自２００６年實行５天工作周以來，至今超過８０％
的公僕按此模式工作，但不少立法會議員不滿局方推行政策至今已經７年，仍有約３萬人未能過
渡至５天工作。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，暫時無意就全面落實５天工作定下死線，稱一
旦不惜代價放寬原則，要求納稅人付出更多，就會有部分崗位出現更份重疊的問題，即是有兩名
公務員同時處理一個人的工作量，形容這並非負責任做法。
　
＊須善用公帑，不影響部門效率＊
　
　　楊何蓓茵稱，目前有約１３﹒７２萬名公務員，正按５天工作周模式工作，較兩年前多約
４６００人，增幅約４％；暫時未能過渡至５天工作的公務員則有約３萬人。她在立法會一個委
員會上說，５天工作是家庭友善安排，但政府要善用公帑，承諾不影響部門工作效率、不會增加
納稅人負擔，並要謹守４項原則，包括不涉及額外人手資源、不減少員工原本的工時、不削減緊
急服務，以及周末維持必須的櫃檯服務。她不同意公務員有同工不同酬問題，指無論是否５天工
作，同一崗位的公務員工時都一樣。
　
＊個別部門編更安排複雜＊
　
　　楊何蓓茵以懲教署為例指，部門曾試行５天工作，但後來職方因工長變長，體力和精神上未
能應付，因此要求管方暫停計劃。她強調，政府並非懶惰，部分部門的編更安排較複雜，為確保
公平，未必可以落實５天工作，但會繼續積極探討可行性。她又說，有部門已恒常化修訂扣假安
排，讓非５天工作的公務員，連續缺勤１４日時，只扣假１０日，但扣假不能取代５天工作，政
府會持續積極鼓勵部門落實。（ｃｌ）

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