【香港政情】楊何蓓茵：全面落實公務員５天工作無訂下死線

《經濟通通訊社２０日專訊》香港政府自２００６年實行５天工作周以來，至今超過８０％

的公僕按此模式工作，但不少立法會議員不滿局方推行政策至今已經７年，仍有約３萬人未能過

渡至５天工作。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，暫時無意就全面落實５天工作定下死線，稱一

旦不惜代價放寬原則，要求納稅人付出更多，就會有部分崗位出現更份重疊的問題，即是有兩名

公務員同時處理一個人的工作量，形容這並非負責任做法。



＊須善用公帑，不影響部門效率＊



楊何蓓茵稱，目前有約１３﹒７２萬名公務員，正按５天工作周模式工作，較兩年前多約

４６００人，增幅約４％；暫時未能過渡至５天工作的公務員則有約３萬人。她在立法會一個委

員會上說，５天工作是家庭友善安排，但政府要善用公帑，承諾不影響部門工作效率、不會增加

納稅人負擔，並要謹守４項原則，包括不涉及額外人手資源、不減少員工原本的工時、不削減緊

急服務，以及周末維持必須的櫃檯服務。她不同意公務員有同工不同酬問題，指無論是否５天工

作，同一崗位的公務員工時都一樣。



＊個別部門編更安排複雜＊



楊何蓓茵以懲教署為例指，部門曾試行５天工作，但後來職方因工長變長，體力和精神上未

能應付，因此要求管方暫停計劃。她強調，政府並非懶惰，部分部門的編更安排較複雜，為確保

公平，未必可以落實５天工作，但會繼續積極探討可行性。她又說，有部門已恒常化修訂扣假安

排，讓非５天工作的公務員，連續缺勤１４日時，只扣假１０日，但扣假不能取代５天工作，政

府會持續積極鼓勵部門落實。（ｃｌ）

