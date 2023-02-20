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20/02/2023 16:20

【香港政情】本周行政會議改在周三財政預算案發表當日舉行

　　《經濟通通訊社２０日專訊》行政會議秘書處表示，財政司司長將於本星期三（２２日）發
表２０２３－２４年度《財政預算案》，按照慣例，行政會議同日上午舉行特別會議，因此，明
日（２１日）的例行會議不會舉行。（ｃｌ）

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