【國際要聞】法總統馬克龍在民意調查中支持度跌至３年低

《經濟通通訊社２０日專訊》法國總統馬克龍的支持度跌至３年來的最低水平，國民繼續反

對改革國家養老金制度的計劃。

根據法國報紙Ｊｏｕｒｎａｌ ｄｕ Ｄｉｍａｎｃｈｅ發布的Ｉｆｏｐ民意調查，只有

３２％的法國人表示對總統感到滿意，比１個月前下降了２個百分點。

之前的另一項民意調查顯示，有６７％的人反對改革國家養老金制度。工會表示，如果馬克

龍不讓步，他們將在３月７日令整個法國停擺。（ｒｃ）

