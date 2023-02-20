【國際要聞】阿根廷經濟部長表示現職令他無法參選總統

《經濟通通訊社２０日專訊》阿根廷經濟部長馬薩（Ｓｅｒｇｉｏ Ｍａｓｓａ）受訪時表

示，只要他繼續擔任經濟部長，他就沒有參選總統的可能。他之前一直被視為今年１０月總統選

舉的大熱人選。

此外，馬薩表示，今年將通脹放緩至６０％的目標仍然可以實現。他此前曾表示，他希望４

月份的月通脹率低於４％，但１月份物價已上漲６％。

他補充，阿根廷有能力履行與國際貨幣基金組織的交易條款。（ｒｃ）

