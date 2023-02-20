  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/02/2023 07:53

【企業盈警】信達國際（０１１１）料去年盈轉虧最多２５００萬元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》信達國際（００１１１）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度綜合稅後虧損介乎１９００萬至２５００萬元之間，而２０２１年度則錄得綜合稅後盈利
５７７９萬元。
　　該集團指，轉盈為虧主因聯營公司所持金融資產公平價值減值引致分攤盈利大幅減少；本地
股票市場表現不佳致使收益減少；出售若干債務工具錄得虧損；以及因人民幣兌港元於年底短暫
不利變動，外匯錄得未變現淨虧損。
　　該集團將於３月公布業績。（ｗｈ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話20/02/2023
【虛幣世界】加密貨幣淡倉結算後，比特幣價格抽升
人氣文章中國故事17/02/2023
《神州經脈》傳內地金融監管換帥　逆回購創三年高　滬指周跌1%
人氣文章財經熱話17/02/2023
《嚟緊炒D乜》港交所下周派發去年度成績表　中線目標500銀
人氣文章財經熱話17/02/2023
聯想盈利倒退曾插近半成　業績真的全沒亮點？
人氣文章財經熱話17/02/2023
【匯控預測】券商料匯控去年列帳稅前盈利跌約一成　明年或派特息
人氣文章FOCUS17/02/2023
【FOCUS】俄烏交戰周年將至　春季攻勢醞終極一搏？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金