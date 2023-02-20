【企業盈警】信達國際（０１１１）料去年盈轉虧最多２５００萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》信達國際（００１１１）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度綜合稅後虧損介乎１９００萬至２５００萬元之間，而２０２１年度則錄得綜合稅後盈利

５７７９萬元。

該集團指，轉盈為虧主因聯營公司所持金融資產公平價值減值引致分攤盈利大幅減少；本地

股票市場表現不佳致使收益減少；出售若干債務工具錄得虧損；以及因人民幣兌港元於年底短暫

不利變動，外匯錄得未變現淨虧損。

該集團將於３月公布業績。（ｗｈ）

