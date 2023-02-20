  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/02/2023 07:56

【企業盈警】粵運交通（３３９９）料去年續虧損，收窄最多３５％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》粵運交通（０３３９９）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度續虧損，比２０２１年度經重述虧損的減虧幅度約為３０％至３５％。至於２０２１年度虧
損約２﹒２億元人民幣。
　　該集團指，預期減虧主因期內出售全資附屬公司廣東省交通工程１００％股權，使投資收益
增加，以及推進道路運輸業務「一企一策」，降本增效成效明顯。
　　該集團將於３月底前公布業績。（ｗｈ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話20/02/2023
【虛幣世界】加密貨幣淡倉結算後，比特幣價格抽升
人氣文章中國故事17/02/2023
《神州經脈》傳內地金融監管換帥　逆回購創三年高　滬指周跌1%
人氣文章財經熱話17/02/2023
《嚟緊炒D乜》港交所下周派發去年度成績表　中線目標500銀
人氣文章財經熱話17/02/2023
聯想盈利倒退曾插近半成　業績真的全沒亮點？
人氣文章財經熱話17/02/2023
【匯控預測】券商料匯控去年列帳稅前盈利跌約一成　明年或派特息
人氣文章FOCUS17/02/2023
【FOCUS】俄烏交戰周年將至　春季攻勢醞終極一搏？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金