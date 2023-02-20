【企業盈警】粵運交通（３３９９）料去年續虧損，收窄最多３５％

《經濟通通訊社２０日專訊》粵運交通（０３３９９）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度續虧損，比２０２１年度經重述虧損的減虧幅度約為３０％至３５％。至於２０２１年度虧

損約２﹒２億元人民幣。

該集團指，預期減虧主因期內出售全資附屬公司廣東省交通工程１００％股權，使投資收益

增加，以及推進道路運輸業務「一企一策」，降本增效成效明顯。

該集團將於３月底前公布業績。（ｗｈ）

