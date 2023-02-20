《國企紅籌》華潤電力（００８３６）１月售電量同比下降１３％

《經濟通通訊社２０日專訊》華潤電力（００８３６）公布，１月附屬電廠售電量約

１４６６﹒６７萬兆瓦時，同比下降１２﹒９％，其中，附屬風電場售電量約３６８﹒２８萬兆

瓦時，同比增加５６﹒４％；附屬光伏電站售電量約１２萬兆瓦時，同比增加２２﹒８％。

不過，受火電廠售電量下降２４﹒２％，以及水電站售電量下降４３﹒５％所拖累，該集團

指，因假期因素，中國電力行業通常加總１及２月售電量數據以反映實際的電力需求情況。

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