【企業盈喜】協鑫科技（０３８００）料去年純利升最少逾２倍

《經濟通通訊社２０日專訊》協鑫科技（０３８００）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度淨利潤不低於１５５億元人民幣，按年增長不低於２﹒０４倍。

該集團指，淨利潤增長主要受益於全球光伏行業持續維持高景氣度，多晶硅產品供不應求，

量價齊升，顆粒硅盈利優勢凸顯。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

