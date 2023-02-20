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20/02/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出１﹒０４億元，買盈富沽騰訊

　　《經濟通通訊社２０日專訊》上周五（１７日）恒指低開２９點，報２０９５８點。最高升
６９點報２１０５６點，最低跌２８３點報２０７０３點。恒指收報２０７１９點，跌２６７點
或１﹒２８％。
　　北水全日淨流出１﹒０４億元，減少８８％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基金
（０２８００）、中國神華（０１０８８）、新東方在綫（０１７９７）；淨賣出最多的依次是
騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、比亞迪股份（０１２１１）。
　　主板成交８９７﹒３９億元減少２７％。其中港股通成交２５６﹒４億元，佔總成交
２８﹒６％。
　
＊傳騰訊放棄虛擬現實硬體計劃＊
　
　　外電引述知情人士表示，騰訊正放棄虛擬現實硬體計劃，原因包括難以快速實現獲利和生產
具有競爭力的產品需要大量的投資。預計「擴展現實」（ＸＲ）項目要到２０２７年才能盈利。
　　報道指，騰訊取消先前收購黑鯊交易及為ＸＲ部門增加１０００人的計劃。
　　去年６月有報道指，騰訊成立新部門，該部門將擁有３００多名員工，負責為實現ＸＲ而構
建軟件和硬體。
　
　　盈富基金跌１﹒２３％報２０﹒８８元，北水淨買入７億元；中國神華升１﹒５２％報
２３﹒４５元，北水淨買入２﹒５億元；新東方在綫升１﹒５９％報５１﹒０５元，北水淨買入
１﹒５億元。
　　騰訊控股跌２﹒３％報３７３﹒８元，北水淨賣出９﹒９億元；藥明生物跌２﹒０７％報
５６﹒６５元，北水淨賣出４億元；比亞迪股份跌２﹒３８％報２２９﹒６元，北水淨賣出
２﹒７億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　（０２８００）　　　　　　７﹒０４
　　中國神華　　（０１０８８）　　　　　　２﹒５４
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　　１﹒５２
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　　１﹒２１
　　小米集團　　（０１８１０）　　　　　　０﹒９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－９﹒９０
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－３﹒９６
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－２﹒６７
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－１﹒３６
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－０﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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