《日入而息》傳嘀嗒出行重啟港ＩＰＯ，證監諮詢虛擬資產平台監管

《今天重點》

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虛擬資產交易平台６月起實施發牌制，證監會就監管建議諮詢業界

傳嘀嗒出行香港ＩＰＯ擬籌１５﹒６億，最快６月掛牌

傳極兔速遞下半年來港上市，籌至少７８億元

傳人行要求銀行適度控制２月貸款規模，合理安排放貸

中證監表示欺詐發行上市股票，可責令回購；新股市場化發行價格規模等不設行政性限制；中證

監印發上市公司重大資產重組辦法，完善定價機制

布林肯稱中國擬向俄提供武器，外交部表示勿指手畫腳

王毅據報訪問莫斯科商討烏克蘭問題

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《即日市況》

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恒指高收１６７點報２０８８６，宏橋收飆１０％，信義玻璃升７％

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《深滬股市》

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滬綜指收漲２％，全面註冊制落地，券商股飆升

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《美元匯價》

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歐元短期應仍以反覆偏軟為主

歐元最新報１﹒０６８４╱８８，日圓最新報１３４﹒１０╱１３

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《公司資訊》

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恒指公司推出恒生滬深港通氫能主題指數

中資時裝平台ＳＨＥＩＮ擬赴美ＩＰＯ

攜程集團（０９９６１）推出人工智能旅遊嚮導ＴｒｉｐＧｅｎ

石四藥集團（０２００５）精神分裂症藥取得藥監局藥品生產註冊批件

滴嗒出行再次申請香港ＩＰＯ；傳嘀嗒出行香港ＩＰＯ擬籌１５﹒６億，最快６月掛牌

網傳極兔將在下半年赴港進行ＩＰＯ，極兔稱不予置評；傳極兔速遞下半年來港上市，籌至少７

８億元

耀才（０１４２８）內地新客開戶仍待中證監進一步指引

中信銀行（國際）推出新加坡私人銀行服務

傳嘉泓物流（０２１３０）創辦人劉石佑旗下兩公司擬售ＥＶ Ｃａｒｇｏ股份

報道稱平保（０２３１８）不再尋求入局匯控（００００５），當年遭拒致關係現裂痕

富衞保險戰略性投資馬來西亞壽險公司Ｇｉｂｒａｌｔａｒ

渣打今年計劃在香港招聘多至５００名員工

阿里巴巴（０９９８８）旗下餓了麼到店業務將與高德合併

騰訊ＸＲ計劃引進Ｍｅｔａ Ｑｕｅｓｔ ２，並未放棄探索ＸＲ

中生製藥（０１１７７）「利馬前列素片」獲批上市

中移動（００９４１）１月５Ｇ套餐客戶按月淨增８４６﹒９萬戶

中國聯通（００７６２）上月５Ｇ套餐用戶２﹒１６億戶，淨增３０７萬

碧瑤綠色集團（０１３９７）中標環保署兩年服務合約

中銀香港（０２３８８）截至去年底終身壽險業務保費按年升近三成

國富創新（００２９０）增加公司法定股本至２０億元

國泰（００２９３）與與職訓局合作培育專才，配合航空業復甦

美團（０３６９０）在港招募送遞員，車手月薪可達３﹒５萬元

銀娛（０００２７）戴力弘卸任財務總裁，陳應達接任

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《國企紅籌》

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傳中興通訊（００７６３）縮減人手，涉及終端等多個部門

中電信（００７２８）ＣｈａｔＧＰＴ落地場景如何變現仍需時探索；積極關注產業版Ｃｈａｔ

ＧＰＴ

中海物業（０２６６９）楊鷗辭任行政總裁，肖俊強接任

華潤雙鶴（０３３２０）鹽酸利多卡因注射液獲藥品補充申請批准通知書

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《神州民企》

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稻草熊娛樂（０２１２５）證監會擔憂的股權高度集中問題已解決

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《中國要聞》

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上海重點領域返崗率近九成

官媒表示促進低齡老年就業，實現「銀髮紅利」

北京召開互聯網發展座談會，馬化騰、李彥宏等出席

李家超冀北部都會區創世界級建設，提升香港競爭力

中證監表示欺詐發行上市股票，可責令回購；新股市場化發行價格規模等不設行政性限制；中證

監印發上市公司重大資產重組辦法，完善定價機制

第八批藥品集採啟動，涉１８１個品規藥品

北交所今啟３６隻股票做市交易業務，１３家券商參與

北京表示向３０餘萬名困難群眾發臨時補貼每人４０元

習近平向非洲聯盟峰會致賀電：加強中非友好合作

鐵路科技創新聯盟在京成立

２月一年及五年期以上ＬＰＲ持穩，續六個月保持不變

人行２７００億逆回購利率持平，淨投放２２４０億

重要貨幣市場基金監管規定５月施行，升級監管要求

銀保監重罰五銀行近４億元，中行等三大機構黨委換人

中證監發新規支持企業境外上市，惟不得威脅國家安全

長三角鐵路周六客發量創年內新高

上海重拳出擊股市黑嘴、非法薦股

上海航交所表示上周航線運價總體下行

人行、銀保監修訂銀行資本管理辦法，差異化監管落地

快手去年房產業務交易額破百億，將持續搭建房產平台

江蘇揚州取消二手房限售，首套房貸利率降至３﹒８％

河南安陽現「０首付０月供」樓盤，開發商回應

貝殼表示２月百城首套房貸利率創２０１９年以來新低

「釀酒大師」岳國君違紀違法受查，中國院士稱號被撤

中鐵總原黨組書記盛光祖涉利用影響力受賄案提起公訴

境外機構１月重新減持中國銀行間債券至３﹒２８萬億

６１歲劉連舸卸任中行黨委書記，未及大行退休年齡

傳人行要求銀行適度控制２月貸款規模，合理安排放貸

杭州兩所學校１５名學生檢出新冠陽性

中信建投表示全面註冊制落地，重點關注券商板塊

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒４６％，傳台積電歐洲建廠計劃延後兩年

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《國際要聞》

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以色列總理內塔尼亞胡指伊朗在波斯灣襲擊油輪

北韓今早疑再發射了最少３枚彈道導彈

南韓準備自行開發火箭，撤銷與俄羅斯合作

法總統馬克龍在民意調查中支持度跌至３年低

烏克蘭外長要求西方國家提供更多武器援助

秘魯不會提前在今年舉行總統選舉

英首相辛偉誠或與歐盟達成協議，成其政治考驗

阿根廷經濟部長表示現職令他無法參選總統

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《外圍經濟》

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ＦＢ等推訂閱服務，月費最低１１﹒９９美元

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《大國博弈》

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外長秦剛明起將訪問印尼，並走訪東盟秘書處

布林肯稱中國擬向俄提供武器，外交部表示勿指手畫腳

王毅據報訪問莫斯科商討烏克蘭問題

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《其他消息》

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投資推廣署署長傅仲森出訪曼谷推廣香港商機

楊何蓓茵稱全面落實公務員５天工作無訂下死線

星展調查指近６０％香港中小企期望預算案增財政支援

曾煥平稱對下財年賣地看法悲觀，現時是適當時候撤辣

莊太量稱倡增收股票印花稅，勿因赤字增加新稅種

黎智英入稟高院促頒令人大釋法不影響聘英御用大律師

黃元山稱特首政策組每年開支約１﹒３億元，與前創新辦相若

李家超禮賓府宴請救援隊，會與國家有關部門加強交流

陳國基稱大灣區今實施往來港澳人才簽注，便利人才來港

香港機場１月客運量按年升２８倍，惟最高一天處理量僅及疫前四成

本周行政會議改在周三財政預算案發表當日舉行

楊潤雄與國家文化和旅遊部部長在京會面探討合作方向

澳門１月入境旅客按年增１倍，按月升近２﹒６倍

公共醫療醫生協會冀當局調查手術燈掉落事故原因

台灣今日起開放港澳自由行，並放寬室內口罩令

深股通額度全日用１４﹒５億元，外資連續三日淨流入；滬股通額度全日用６９億元，外資淨流

入６０億元

新盤搶客，十大屋苑周末成交按周跌近四成

星展香港料今年本港樓價走勢平穩，高按息繼續維持

ＩＭＦ擬繞過債主中國特殊批准斯里蘭卡貸款額

Ｌａｌａｍｏｖｅ發布首份可持續發展報告，推動綠色運送等四方針

屯門小學生疑食物中毒，校方向衞生署投訴活力午餐

譚耀宗稱區議會由多種形式組成屬好事，可以互為補充

ＫＯＫＯ ＲＯＳＳＯ本周五開售推１５６伙，夥美聯推樓按優惠

保安局表示特區救援隊土耳其災區搜索約４０棟建築物，形容不辱使命

虛擬資產交易平台６月起實施發牌制，證監會就監管建議諮詢業界

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