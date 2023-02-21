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21/02/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中國海外發展（００６８８）果然揚升

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
中性和向好。大家有否留意到，筆者上周六（１８日）特別於Ｆａｃｅｂｏｏｋ的Ｂｅｎｎｙ　
Ｌｅｕｎｇ　Ｆａｎ　Ｃｌｕｂ群組內，特別推介中國海外發展（００６８８），作為本周初的
短線投機對象？該股於上周五（１７日）收市時在陰陽燭日線圖上發出了ＳＴＣ買入訊號，配合
上周四（１６日）呈現類似「曙光初現」的利好轉向形態。昨早（２０日）港股淡友率先發動攻
勢，但其股價呈現強勢，守穩於其上周五收市價１９﹒６６元之上，然後顯著揚升。
　　其實，對短線投機者而言，上市公司的基本因素好壞僅屬其次，技術分折才屬重要。我們應
從股價變動、交投量變化、動力強弱、資金流向與市場氣氛判斷最新形勢，從而推測股價的後市
走向。不錯！這的確很麻煩兼不容易，但筆者會將研究結果與認真的投機者╱投資者分享，一起
於股票市場內圖利。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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