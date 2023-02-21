《專家之言－李偉傑》美元走強兼逢業績期，恒指考驗５０天線支持

《專家之言》在近期美國經濟數據較預期中強勁下，聯儲局官員持續發表鷹派言論，刺激近

期美元指數期貨從低位反彈，現時在１０３﹒５之上水平徘徊，市場觀望周四（２３日）美國聯

儲局會議記錄，相信對今年美國息口去向更有明確啟示，然而，如果美國繼續支持經濟的發展，

企業業績繼續保持良好，美元走勢轉強，對恒生指數表現將會呈負面影響。



＊成交偏低惟業績易勝預期，重要防守位處２５０天線＊



短期港股經過高位２０００點調整後，近日在５０天移動平均線見初步支持，不過支撐力度

仍未算相當具有信心，因近期港股成交量偏低，加上企業業績公布高峰期，重磅藍籌股份業績表

現亦對恒指產生了重要影響，假若企業業績表現較預期為低，將有機會觸發個別股份較深度調整

，較為好的想法是在於近日港股從高位回落，投資大行對企業去年第四季業績展望趨保守，可使

業績與預期出現落差機會降低，容易出現業績勝預期的狀況。短線仍以５０天線為初步支持，但

重要防守位置維持在２５０天平均線２００６１點水平，未有利好消息反彈下，港股仍以

２１３００點和２１６００點為兩段反彈阻力位置。



＊冀兩會公布支持經濟方案，不同板塊現投資機會＊



另外市場關注的相信是將於２０２３年３月５日在北京召開第１４屆全國人大第１次會議。

全國政協第１４屆第１次會議於３月４日在北京召開。在經歷３年抗疫後，今年在「復常」概念

主導下，市場期待兩會行情今年將有較積極支持經濟政策等方案公布，預料兩會行情將有望進一

步刺激港股及不同板塊出現投資機會。《華盛證券經紀部董事 李偉傑》（筆者為證監會持牌人

，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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