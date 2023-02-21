【領展供股】資金充裕投資者，參與供股長線拉低成本價

領展（００８２３）供股於本月２４日除權，除權價應該點計？領展是次供股為５供１，供

股價４４﹒２元，除權價以本月２３日收市價計算，假設領展本月２３日收市價為５２元，除權

價為５０﹒７元，計算公式如下：（５２ｘ５＋４４﹒２）╱６。

聯交所資料顯示，貝萊德於本月１４日增持４１５萬股領展，每股平均價５３﹒９６２４元

，涉資２﹒２４億元，最新持股量增至９﹒１１％。

現時增持領展，不難想像是要參與供股，以便降低入貨成本。以上述貝萊德增持領展４１５

萬股，又全數參與供股計算，全數供８３萬股，當然要用３６６８﹒６萬元（唔計使費）參與供

股，供股後總持股４９８萬股，其整體成本價拉低至每股５２﹒３４６６元。



＊標普：擴大其資產組合支持增長策略＊



另外，國際評級機構標普指出，領展是次５供１供股集資１８８億元，淨負債比率料降到

１９％至２０％，下跌約８個百分點，有關計算是假設公司淨籌１８５億元，以及淨債務將減少

相同數額。

標普稱，領展過去一年的四輪資產收購，推高公司債務槓桿比率，以致評級下調，當中去年

１２月底完成的新加坡資產收購，令債務槓桿比率上升到２７％至２８％，這是假設新加坡資產

的總對價１２９億元通過舉債融資進行。

標普指出，領展續擴大其資產組合，而擴大股本及根據項目尋找合作夥伴將支持增長策略。

加上息口上升，純債務收購將影響公司成本。



＊惠譽：供股減少財務，支持信貸評級＊



另一國際信用評級機構惠譽認為，領展宣布供股後支撐了其評級，相關舉措將能改善公司的

財務狀況及增加評級空間，以促進其海外併購策略。

惠譽預期，領展近期宣布收購新加坡物業後，預料其淨資產負債比率為２７％，相信供股能

減輕領展的槓桿比率，負債比率將降到１９％至２０％。惠譽又強調，領展現時地區上偏重於香

港，公司目標透過數個債務融資的併購實現在海外擴張，這將不利於公司的財務狀況，而供股正

正解決了有關問題。

綜合以上因素，是否應參與領展供股，答案已相當明顯，當然，前提是閣下要有充裕資金，

而且要有長線投資的心理準備。睇返上述貝萊德增持領展作價５３﹒９６２４元，參與供股後，

作價拉低至５２﹒３４６６元。

由於上述兩大評級機構對領展供股投下信心一票，而且，持有領展一段時間的投資者，唔少

都係打算收息，相信對領展管理層過往表現有一定信心，當然應參與供股，以免股權被攤薄。

（領展供股系列之三） （ｋｙ）

