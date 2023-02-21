恒指半日低收２０７點報２０６７９，京東收跌７％，潤地升逾３％

《經濟通通訊社２１日專訊》美國假期休市，歐洲主要股市個別發展，港股向下，恒生指數

半日收報２０６７９，跌２０７點或０﹒９９％，主板成交５６５﹒０８億元。恒生中國企業指

數報６９８１，跌８１點或１﹒１６％。恒生科技指數報４２０４，跌１０７點或２﹒４９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３６５﹒２元，跌１１﹒８元或３﹒１３％，成交４１﹒８４億

元；阿里巴巴－ＳＷ收報９６﹒９元，跌２﹒５元或２﹒５２％，成交２１﹒７３億元；美團收

報１４１﹒４元，跌４﹒４元或３﹒０２％，成交１９﹒２９億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

京東集團（０９６１８）收跌６﹒８％，報１９３﹒３元，該股成交約９６４萬股，涉資

１８﹒９３億元，盤中高見２０６﹒６元，最低見１９０元；藥明生物（０２２６９）跌

３﹒３３％，收報５６﹒５５元；百度（０９８８８）跌３﹒１％，收報１４０﹒５元。

潤地（０１１０９）逆市收升３﹒２５％，報３８﹒１元，該股成交約４９７萬股，涉資

１﹒９０億元，盤中高見３８﹒７５元，最低見３７﹒１５元；中聯通（００７６２）升３％，

收報６﹒１９元；中海油（００８８３）升２﹒８１％，收報１１﹒７元。（ｋｙ）

