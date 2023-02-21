《盤後部署》恒指跌３５７點，京東弱勢未止，此位為最終防線！

《經濟通通訊社２１日專訊》恒指今日低開２７點，報２０８５９。潤啤（００２９１）低

開２﹒０４％，創科（００６６９）低開１﹒９７％，而重磅科技股騰訊（００７００）、阿里

巴巴（０９９８８）及美團（０３６９０）在開市初段未見大幅下跌，恒指走勢尚算平穩。然而

，京東（０９６１８）跌幅開始擴大，拖累恒指在早市收市前約一小時曾跌至逾２６０點，半日

跌２０７點，報２０６７９。

午後科技股沽盤湧現，匯控（００００５）股價在績後表現一般，港交所（００３８８）、

友邦（０１２９９）等金融藍籌股都報跌，恒指跌幅進一步擴至逾３８０點至２０５０３。

恒指收報２０５２９，跌３５７點或跌１﹒７１％，主板成交１１１１﹒７７億元。國企指

數報６９２５，跌１３８點或跌１﹒９７％。恒生科技指數報４１５８，跌１５３點或跌

３﹒５６％。

內地股市方面，上證綜合指數報３３０６，升１６點或升０﹒４９％，成交３９０６﹒９１

億元人民幣；深證成份指數報１１９６８，升１４點或升０﹒１２％，成交２３１１﹒９８億元

人民幣。



＊京東據報與拼多多展開競爭＊



京東（０９６１８）為全日表現最差藍籌股，盤中跌穿２００元關，曾跌逾８％，全日跌

８﹒５３％，報１８９﹒７元，成交約２２６１萬股，涉資４３﹒６８億元，盤中高見

２０６﹒６元，最低見１８９元。

消息方面，據《南華早報》引述知情人士報道，京東計劃在３月初推出１００億元人民幣（

約１５億美元）的補貼活動，與經濟型購物應用拼多多展開競爭。據悉，補貼活動將涵蓋京東的

自營網店和第三方在其平台上設立的網店，京東仍在整理具體細節，並準備相關系統。

在日線圖上，京東於１月３１日下跌２﹒４４％，由當日開始失守１０天線，走勢隨即轉弱

，不但一直受制於１０天線，更跌穿１００及２５０天線。今日出現大陰燭，無力上試１０天線

，即使９日ＲＳＩ已接近嚴重超賣水平，短線料維持弱勢，並下試１８０元。持貨者可視１８０

元為最終防線，失守此位則離場。



＊恒生１００天線支持力強＊



今日除了匯控外，恒生（０００１１）亦公布去年全年業績，純利為１０１﹒６５億元，按

年跌２７﹒２％，遜於市場預期；每股盈利４﹒９５元，跌２８﹒６％；派發第四次中期股息２

元，全年股息合共４﹒１元，按年跌１９﹒６％。

不過，股價逆市造好，全日升３﹒３％，報１２８﹒２元，該股成交約２３９萬股，涉資

３﹒０４億元，盤中高見１２９﹒４元，最低見１２４元。

在日線圖上，恒生自１月３１日開始回落，但直至上日都未失守１００天線，上日更能先跌

後升，在１００天線之上收市，推斷１００天線的支持力相當強。今日出現大陽燭，一舉升破

１０、２０及５０天線，相信已擺脫了之前的調整弱勢，並有力挑戰１月高位１３５﹒５元。

由於恒生技術走勢未有轉差，加上第四次中期派息較市場預期為佳，持貨者現時毋須急於離

場，未持貨者則可待股價回至１００天線（目前為１２２﹒９元）吸納。（ｅｒ）

