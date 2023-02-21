《經濟通通訊社２１日專訊》土耳其與敍利亞接壤地區周一（２０日）晚間再發生２次強震
，分別達到黎克特制６﹒４級和５﹒８級，造成土國至少３人死亡，２１３人受傷送院，敍利亞
方面至少有４７０人受傷。
震央位於土耳其哈泰省（Ｈａｔｙｙ），官員表示，一些建築物倒塌，人們被困在廢墟下，
但因之前的大地震導致電力供應中斷，難以評估最新災情。
土敍邊境本月６日發生黎克特制７﹒８級地震，造成兩國合共逾４﹒７萬人死亡，數以百萬
人流離失所。（ｊｆ）
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21/02/2023 08:47
【國際要聞】土敍災區雪上加霜，連環強震再添３死逾６００傷
《經濟通通訊社２１日專訊》土耳其與敍利亞接壤地區周一（２０日）晚間再發生２次強震
，分別達到黎克特制６﹒４級和５﹒８級，造成土國至少３人死亡，２１３人受傷送院，敍利亞
方面至少有４７０人受傷。
震央位於土耳其哈泰省（Ｈａｔｙｙ），官員表示，一些建築物倒塌，人們被困在廢墟下，
但因之前的大地震導致電力供應中斷，難以評估最新災情。
土敍邊境本月６日發生黎克特制７﹒８級地震，造成兩國合共逾４﹒７萬人死亡，數以百萬
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