【俄烏開戰】拜登訪烏前數小時通知莫斯科，獲得安全保證

《經濟通通訊社２１日專訊》在俄烏戰爭爆發接近一周年之際，美國總統拜登周一（２０日

）突訪基輔５小時，並會見烏國總統澤連斯基。美國國家安全顧問沙利文表示，白宮在拜登正式

出發前幾個小時通知莫斯科，他拒絕透露俄方反應。

沙利文表示，出於安全考慮，拜登選擇坐火車進入基輔。白宮國家安全事務副助理芬納亦透

露，白宮、國防部和情報部門為此次出訪，花費了數月時間精心籌備。陪同拜登出訪的代表團規

模非常小，只包括幾名最親密助手、一個小型媒體團隊、一位攝影師和保安人員。

俄羅斯國家安全會議副主席梅德韋傑夫亦在社交平台Ｔｅｌｅｇｒａｍ上證實，拜登在出訪

前曾尋求俄方的「安全保證」。他稱：「拜登在獲得可靠保證後終於去了基輔。」



＊拜登對烏提供５億美元軍援＊



拜登本周原定訪問波蘭，結果卻在當地時間周一上午８時現身基輔。當地警方封鎖了主要街

道，並拉響防空警報。

在與澤連斯基夫婦會晤後，拜登在烏總統官邸外表示：「時隔一年，基輔站了起來，烏克蘭

站了起來，民主站了起來，我在這裏展示我們對維護烏克蘭獨立，主權和領土完整的堅定支持。

」拜登宣布，烏克蘭將獲得價值５億美元的新一輪軍事援助，其中包括海馬斯多管火箭系統。



＊澤連斯基：中俄結盟將引發三戰＊



俄總統普京則將在周二（２１日），對國家杜馬和高級官員發表講話。克里姆林宮發言人佩

斯科夫表示，普京可能會見本周將訪問莫斯科的中國國務委員王毅。烏總統澤連斯基在接受德國

媒體採訪時警告，中俄結盟將引發第三次世界大戰。（ｊｆ）

