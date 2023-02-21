  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/02/2023 10:40

【俄烏開戰】拜登訪烏前數小時通知莫斯科，獲得安全保證

　　《經濟通通訊社２１日專訊》在俄烏戰爭爆發接近一周年之際，美國總統拜登周一（２０日
）突訪基輔５小時，並會見烏國總統澤連斯基。美國國家安全顧問沙利文表示，白宮在拜登正式
出發前幾個小時通知莫斯科，他拒絕透露俄方反應。
　　沙利文表示，出於安全考慮，拜登選擇坐火車進入基輔。白宮國家安全事務副助理芬納亦透
露，白宮、國防部和情報部門為此次出訪，花費了數月時間精心籌備。陪同拜登出訪的代表團規
模非常小，只包括幾名最親密助手、一個小型媒體團隊、一位攝影師和保安人員。
　　俄羅斯國家安全會議副主席梅德韋傑夫亦在社交平台Ｔｅｌｅｇｒａｍ上證實，拜登在出訪
前曾尋求俄方的「安全保證」。他稱：「拜登在獲得可靠保證後終於去了基輔。」
　
＊拜登對烏提供５億美元軍援＊
　
　　拜登本周原定訪問波蘭，結果卻在當地時間周一上午８時現身基輔。當地警方封鎖了主要街
道，並拉響防空警報。
　　在與澤連斯基夫婦會晤後，拜登在烏總統官邸外表示：「時隔一年，基輔站了起來，烏克蘭
站了起來，民主站了起來，我在這裏展示我們對維護烏克蘭獨立，主權和領土完整的堅定支持。
」拜登宣布，烏克蘭將獲得價值５億美元的新一輪軍事援助，其中包括海馬斯多管火箭系統。
　
＊澤連斯基：中俄結盟將引發三戰＊
　
　　俄總統普京則將在周二（２１日），對國家杜馬和高級官員發表講話。克里姆林宮發言人佩
斯科夫表示，普京可能會見本周將訪問莫斯科的中國國務委員王毅。烏總統澤連斯基在接受德國
媒體採訪時警告，中俄結盟將引發第三次世界大戰。（ｊｆ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning21/02/2023
方澤翹：基建股兩會前有望續升　中聯重科5.5元可先食胡
人氣文章財經熱話21/02/2023
【虛幣世界】分析指Terra崩潰及FTX破產，令市場損失6500億美元
人氣文章專訪20/02/2023
【陶冬專訪】布雷納德任白宮最高經濟顧問的啟示（有片）
人氣文章財經熱話20/02/2023
【領展供股】世紀五供一 供定唔供？想賣供股權又要點處理？
人氣文章中國故事20/02/2023
《神州經脈》金融大行遭整頓高層換人　LPR不動　滬指大漲2%
人氣文章財經熱話20/02/2023
息優業務穩兼炒AI概念　電訊三寶再闖高邊隻仍可繼續好？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金