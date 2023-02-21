【國際要聞】捲入城建弊案，南韓總統批准拘捕最大在野黨黨魁

《經濟通通訊社２１日專訊》南韓總統尹錫悅批准法院提交的申請，就城建項目弊案，拘捕

最大在野黨共同民主黨黨魁李在明。

總統室發言人周二（２１日）發布公告稱，尹錫悅昨天收到李在明逮捕同意請求書，予以批

准，將遞交至國會。國會將於周五（２４日）討論該案，並於２７日進行表決。

李在明是尹錫悅去年大選時的主要競爭對手。檢方本月１６日提請法院批准逮捕李在明，就

慰禮和大莊洞新城建設項目弊案，指控李在明犯有瀆職罪並違反《反腐法》。（ｊｆ）

