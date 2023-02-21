【外圍經濟】摩根大通在亞太區削減大約３０位投資銀行家職位

《經濟通通訊社２１日專訊》外電引述知情人士透露，摩根大通正在亞太區削減大約３０位

投資銀行家職位，以駐香港和內地的大中華地區為主。

據報道，雖然受影響員工佔該地區投銀員工總數的比例不到５％，且大多數是初級銀行家，

但規模仍為數年來最大。因投資銀行收入下滑，高盛集團和摩根士丹利也都已經在亞洲以及全球

裁員。（ｊｆ）

