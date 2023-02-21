《經濟通通訊社２１日專訊》外電引述知情人士透露，摩根大通正在亞太區削減大約３０位
投資銀行家職位，以駐香港和內地的大中華地區為主。
據報道，雖然受影響員工佔該地區投銀員工總數的比例不到５％，且大多數是初級銀行家，
但規模仍為數年來最大。因投資銀行收入下滑，高盛集團和摩根士丹利也都已經在亞洲以及全球
裁員。（ｊｆ）
21/02/2023 13:54
【外圍經濟】摩根大通在亞太區削減大約３０位投資銀行家職位
《經濟通通訊社２１日專訊》外電引述知情人士透露，摩根大通正在亞太區削減大約３０位
投資銀行家職位，以駐香港和內地的大中華地區為主。
據報道，雖然受影響員工佔該地區投銀員工總數的比例不到５％，且大多數是初級銀行家，
但規模仍為數年來最大。因投資銀行收入下滑，高盛集團和摩根士丹利也都已經在亞洲以及全球
裁員。（ｊｆ）
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