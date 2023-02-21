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21/02/2023 18:25

《台股攻略－黃振宇》美股昨日休市，台股今日窄幅上落

　　《台股攻略》美股昨日（２０日）休市，台股今日（２１日）窄幅上落，金融股沽壓湧現，
加權指數一度失守１５５００點，航運及風電股獲資金追捧，指數最終收１５５６３點，升１１
點，成交金額為２２１２﹒７１億元（新台幣．下同），三大法人合計淨買入８﹒１億元。
　　電子股方面，台積電收５１６元，跌０﹒２％；大立光擬每股派息４６元，消息刺激股價走
強，收２２６０元，升３﹒２％；信驊漲停，收２４６０元；聯詠則傳出加入蘋果
ｉＰｈｏｎｅ１６Ｐｒｏ供應鏈，股價持續上揚，收升超過４％；其他主要電子股漲跌互見，設
計ＩＰ股持續走強，創意升４％，力旺升２﹒１％，Ｍ３１升２％。驅動ＩＣ股維持強勢，矽創
升７﹒５％，瑞鼎升６％，聯詠升４﹒３％。二線光學鏡頭廠的先進光漲停，保勝光學升
４﹒７％，今國光升３﹒１％，聯一光升２﹒９％。航運股回勇，貨櫃三雄的長榮升５﹒４％，
萬海升４﹒７％，陽明升３﹒８％。散裝航運股的慧洋－ＫＹ、四維航、裕民及台航均升１％至
２％。航空股回吐，長榮航、華航及星宇航均跌超過２％。在能源轉型、儲能及電動車事業與市
場發展趨勢下，風電股表現活躍，華城漲停，收６４﹒５元，創歷史新高；中興電及士電同創歷
史新高，分別升４﹒７％及０﹒５％；亞力、台船及永冠－ＫＹ均升１﹒１％至４﹒５％。金融
股方面，玉山金宣布派發股息僅０﹒６元，創下近１３年新低，引發市場拋售，股價跌４﹒８％
，收２４﹒７５元，消息令金融股同步下挫，國泰金、開發金及兆豐金均跌超過１％。
　　美聯儲局將公布１月３１日至２月１日的議息紀錄，加上ＭＳＣＩ將於本周五（２４日）調
整，預計台股仍維持震盪走勢。投資方面，可留意受惠邊境放寬的觀光概念股外，中國解封措施
亦為資源及電動車概念股獲資金進駐。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
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