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即市新聞

21/02/2023 08:49

【虛幣世界】分析指去年加密貨幣動盪，令市場損失６５００億美元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國際結算銀行發表一份研究報告指，過去一年環球投資市場整
體下挫，單單美國投資者就損失了９萬億美元，其中因為Ｔｅｒｒａ倒閉就損失了４５００億美
元，而ＦＴＸ破產則損失了２０００億美元。其中中型加密投資者平均損失約４３１美元，值得
注意的是，這一比例在巴西、印度、巴基斯坦、泰國和土耳其等幾個新興市場經濟體中甚至更高
，如果投資者繼續以每月的頻率進行投資，超過五分之四的用戶將會虧損。
　　市場崩盤後，此前更關注加密貨幣對金融穩定影響的監管機構，已轉向為散戶投資者建立更
強有力的保障措施。而國際結算銀行報告稱，有證據表明，加密貨幣衝擊對股票價格或更廣泛的
金融狀況的影響有限。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２４８８５﹒５２元，升０﹒１７％（２４小時比較．下
同）；以太幣現報１７０８﹒１４元，升０﹒２９％；艾達幣報０﹒４０３６元，跌０﹒０３％
；瑞波幣報０﹒３９７５元，跌０﹒２５％。（ｕｌ）
　
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