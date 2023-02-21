《談國論企－黎偉成》中國警告美炒作飛艇必奉陪到底

《談國論企》中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅２０２３年在２月

１８日出席慕尼黑安全會議，發表主旨講話後答問時，明確地指出美方悍然出動戰機對用導彈擊

落來自中國一艘毫無威脅的飛艇，這種行為匪夷所思，近乎歇斯底里，是百分之百的濫用武力，

明顯違反慣例和有關國際公約。中方對此絕不接受，已向美方提出強烈抗議。王毅在同一日與美

國國務卿布林肯作非正式會面時警告再炒作此事會奉陪到底！



＊中國把外交對話降格非正式予美國以高度警示＊



從把來自中國的一艘民用氣象飛艇誤闖美國境內，以戰機施以導彈「解決」，作為布林肯單

方提出要到北京訪談未遂的「下台階」，暴露出美國政客甚至政棍的霸道、無法、無理和愚蠢、

狂妄惡思與劣行，是為中國政府得採取強硬的態度和合法合理的做法應對，彰顯中國以至世界的

正氣，和公平公正公開公道的強烈要求，而中國就此作出的回應，強有力的堅持合法合理的原則

和精神，做法相當成熟，重點有：

最重要者，為（一）中國已經完完全全深切認識到美國總統拜登之陰毒和布林肯更陰濕且橫

蠻無理劣行與惡思，此因拜、布每一次主動「邀請」中方作會面或視頻會晤，總都有見不得光的

奸謀，而這不僅止於（１）拜登已作的「四不一無意」到加碼的「五不四無意」的所謂「承諾」

，皆一一反過來而為之；（２）布林肯更是在每一次對中方官員會面後，便暗裏向美之盟友對華

放毒，更以所謂「不同意識形態」、要什麼中國「負責任」之類胡言敵語，目的就是要圍堵封殺

中國。

要指出，中美元首於２０２２年１１月１４日到印尼巴峇鳥出席二十國集團Ｇ２０領導人第

十七次峰會，剛抵埗便應邀與拜登會唔，布林肯便馬上自說自話的要在２０２３年初到中國去，

而中方對布之說反應異常冷淡，甚至布擬出行之日前夕仍表未有安排，何故？我要指出，此為中

國十分明瞭布林肯在２０２３年２月１８日出席慕尼黑安全會議前之中美官員會晤後，又重施故

技的向其盟友私底下的「匯報」，完完全全扭曲中美高層最新議況，反而如常的製造仇恨。不談

也罷！中國在慕尼黑安全會議對美國公開講話，是十分明智的做法，特別是「飛艇事件」，布林

肯緊跟拜登之語「不會道歉」，而對華的「警告」，更是虛弱無力。

君不見，美國的「盟友」對布林肯之謬話，在慕尼黑安全會議前與後，有「積極反應」嗎？

由是（二）中方對布林肯在慕尼黑安全會議會面要求，作出相當明顯和異常重大的外交「降格」

對待。特別是官方新華社引用中國外交部網站２０２３年２月１９日消息，外交部發言人介紹中

美接觸情況，「應美方請求，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席慕

尼黑安全會議期間，同美國國務卿布林肯非正式接觸」，要注意是王、布乃「非正式接觸」，降

格之意明甚！



＊中國更要自力更生自我提升穩中有進發展＊



同樣重要者，為（三）新華社引述中國外交部發言人的資料，表「王毅清晰表明了中方在所

謂飛艇事件上的嚴正立場，指出美方所作所為是典型的濫用武力，明顯違反國際慣例和民用航空

公約，中方強烈不滿，嚴正抗議。美國才是全球最大監控偵察國家，高空氣球多次非法飛越中國

上空，沒有資格對中國污衊抹黑。美方要做的是拿出誠意，正視並解決濫用武力給中美關係造成

的損害。如果美方執意借題發揮、炒作升級、擴大事態，中方必將奉陪到底，一切後果將由美方

承擔」，是言之重點當然是中方對美方之無法無理做法作出十分嚴重的警告。

令人發笑者，為布林肯此廝無言以對，美國的盟友亦難扶布林肯之醜！

此為我多番語重心長所指：中國千萬不要受到美帝任何干擾，繼續採取自力更生、自我創新

和自強不息的穩中有進發展，把中國經濟社會發展更美更好，讓中國特式的社會主義發揮得更淋

漓盡致，與以第三世界和發展中國家甚至各世界各國更密切的友好聯繫及合作，建立和平、平等

、共同富裕國際社會。此乃美帝最痛恨之處。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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