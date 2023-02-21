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21/02/2023 10:47

《中概異動》京東失守２００元關，挫５％墊底藍籌，科技股受壓

　　《經濟通通訊社２１日專訊》京東集團（０９６１８）失守２００元關，現價跌５﹒４％，
報１９６﹒２元，暫為跌幅最大藍籌股，成交約５２６萬股，涉資１０﹒４８億元，盤中高見
２０６﹒６元，最低見１９６﹒１元。
　　據《南華早報》引述知情人士報道，京東集團計劃在３月初推出１００億元人民幣（約１５
億美元）的補貼活動，與經濟型購物應用拼多多展開競爭。
　　據悉，補貼活動將涵蓋京東的自營網店和第三方在其平台上設立的網店，京東仍在整理具體
細節，並準備相關系統。
　　另有內媒報道指，這次京東的補貼方案，無論是自營還是ｐｏｐ，都將與拼多多的商品價格
進行比較，如果價格高於拼多多，就會進行補貼，同時也會與拼多多拉平抽取費用。報導還稱，
拼多多方面已採取初步應對措施，比如，拼多多百億補貼頻道已將部分京東員工ＩＰ遮罩。
　　有分析認為，京東在一線城市穩健，但未來增長主要動力來自鄉郊和偏遠地區，市場就被低
價招徠的拼多多搶佔。
　　拼多多於２０１９年年中首次啟動了百億補貼計劃，幫助其鞏固了在中國中小城市的地位。
　
＊美團挫逾２％＊
　
　　科技股持續受壓，美團（０３６９０）跌２﹒１９％，報１４２﹒６元；騰訊
（００７００）跌１﹒５４％，報３７１﹒２元；阿里（０９９８８）跌１﹒２１％，報
９８﹒２元。
　　現時，恒生指數報２０８１２，跌７３點或跌０﹒３５％，主板成交３６７﹒９４億元。國
企指數報７０２９，跌３４點或跌０﹒４８％。恒生科技指數報４２５８，跌５３點或跌
１﹒２４％。
　　即月期指新報２０８３４，跌４５點，高水２１點。即月國指期貨報７０３８，跌２４點，
高水８點。即月科指期貨新報４２６５，跌３８點，高水７點。
　　上證綜合指數報３３０２，升１２點或升０﹒３７％，成交１９６８﹒０７億元人民幣。深
證成份指數報１１９７３，升１９點或升０﹒１７％，成交１１９８﹒８１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　１９６﹒２元　　跌５﹒４％
　　美團（０３６９０）　　　１４２﹒６元　跌２﹒１９％
　　騰訊（００７００）　　　３７１﹒２元　跌１﹒５４％
　　阿里（０９９８８）　　　　９８﹒２元　跌１﹒２１％
　　快手（０１０２４）　　　　５８﹒３元　跌４﹒０３％
　　小米（０１８１０）　　　１２﹒８６元　升０﹒１６％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８０﹒１元　跌０﹒８３％
　　百度（０９８８８）　　　１４３﹒５元　跌１﹒０３％
　　網易（０９９９９）　　　１３７﹒６元　跌０﹒７２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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