《中概異動》京東失守２００元關，挫５％墊底藍籌，科技股受壓

《經濟通通訊社２１日專訊》京東集團（０９６１８）失守２００元關，現價跌５﹒４％，

報１９６﹒２元，暫為跌幅最大藍籌股，成交約５２６萬股，涉資１０﹒４８億元，盤中高見

２０６﹒６元，最低見１９６﹒１元。

據《南華早報》引述知情人士報道，京東集團計劃在３月初推出１００億元人民幣（約１５

億美元）的補貼活動，與經濟型購物應用拼多多展開競爭。

據悉，補貼活動將涵蓋京東的自營網店和第三方在其平台上設立的網店，京東仍在整理具體

細節，並準備相關系統。

另有內媒報道指，這次京東的補貼方案，無論是自營還是ｐｏｐ，都將與拼多多的商品價格

進行比較，如果價格高於拼多多，就會進行補貼，同時也會與拼多多拉平抽取費用。報導還稱，

拼多多方面已採取初步應對措施，比如，拼多多百億補貼頻道已將部分京東員工ＩＰ遮罩。

有分析認為，京東在一線城市穩健，但未來增長主要動力來自鄉郊和偏遠地區，市場就被低

價招徠的拼多多搶佔。

拼多多於２０１９年年中首次啟動了百億補貼計劃，幫助其鞏固了在中國中小城市的地位。



＊美團挫逾２％＊



科技股持續受壓，美團（０３６９０）跌２﹒１９％，報１４２﹒６元；騰訊

（００７００）跌１﹒５４％，報３７１﹒２元；阿里（０９９８８）跌１﹒２１％，報

９８﹒２元。

現時，恒生指數報２０８１２，跌７３點或跌０﹒３５％，主板成交３６７﹒９４億元。國

企指數報７０２９，跌３４點或跌０﹒４８％。恒生科技指數報４２５８，跌５３點或跌

１﹒２４％。

即月期指新報２０８３４，跌４５點，高水２１點。即月國指期貨報７０３８，跌２４點，

高水８點。即月科指期貨新報４２６５，跌３８點，高水７點。

上證綜合指數報３３０２，升１２點或升０﹒３７％，成交１９６８﹒０７億元人民幣。深

證成份指數報１１９７３，升１９點或升０﹒１７％，成交１１９８﹒８１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） １９６﹒２元 跌５﹒４％

美團（０３６９０） １４２﹒６元 跌２﹒１９％

騰訊（００７００） ３７１﹒２元 跌１﹒５４％

阿里（０９９８８） ９８﹒２元 跌１﹒２１％

快手（０１０２４） ５８﹒３元 跌４﹒０３％

小米（０１８１０） １２﹒８６元 升０﹒１６％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １８０﹒１元 跌０﹒８３％

百度（０９８８８） １４３﹒５元 跌１﹒０３％

網易（０９９９９） １３７﹒６元 跌０﹒７２％

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（ｅｒ）

