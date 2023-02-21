《異動股》恒生績後升４％，去年少賺２７％，派第四次中期息２元

《經濟通通訊社２１日專訊》恒生（０００１１）已公布截至去年１２月底止全年業績，現

價升３﹒９５％，報１２９元，該股成交約５８萬股，涉資７３１７萬元，盤中高見１２９﹒４

元，最低見１２４元。

恒生銀行公布截至去年１２月３１日止全年業績，純利為１０１﹒６５億元，按年跌

２７﹒２％，遜市場預期；每股基本及攤薄盈利４﹒９５元，跌２８﹒６％；派發第四次中期股

２元，全年股息合共４﹒１元，按年跌１９﹒６％。

恒生去年營業溢利按年跌２８﹒８％至１１５﹒５７億元；而扣除預期信貸損失變動及其他

信貸減值提撥前之營業收入淨額增加２％至３３９﹒７２億元。



＊平均普通股股東權益回報率降至５﹒５％＊



同期，恒生平均普通股股東權益回報率為５﹒５％，較２０２１年的７﹒７％下降２﹒２個

百分點。平均總資產回報率為０﹒５％，而前一年則為０﹒８％。

恒生行政總裁施穎茵表示，隨著新冠疫情之防疫措施放寬，令社會經濟壓力得以逐漸紓緩。

恒生能夠迅速回應客戶不斷轉變之需要、把握商業活動增加之趨勢，以及進一步善用利率上升帶

來之機遇。去年下半年之業績較上半年明顯改善，存款結餘上升２％，淨利息收入則上升３５％

。成本效益比率下降９﹒７個百分點，為３９﹒２％。

恒生去年營業支出增加６﹒４４億元或５％，至１４７﹒７８億元，反映投資增加，當中主

要為提升數碼服務能力的資訊科技相關成本、無形資產攤銷及人事費用。由於成本的增長略高於

總收入的增長，成本效益比率增加０﹒９個百分點至４３﹒５％。

現時，恒生指數報２０６８７，跌１９９點或跌０﹒９５％，主板成交５８５﹒７５億元。

國企指數報６９７１，跌９１點或跌１﹒３０％。恒生科技指數報４１９５，跌１１５點或跌

２﹒６９％。

即月期指新報２０６８５，跌１９４點，低水３點。即月國指期貨報６９７４，跌８８點，

高水２點。即月科指期貨新報４１９８，跌１０５點，高水２點。

上證綜合指數報３２９３，升３點或升０﹒１１％，成交２６７４﹒２５億元人民幣。深證

成份指數報１１９３６，跌１７點或跌０﹒１５％，成交１６０１﹒９７億元人民幣。（ｅｒ）

