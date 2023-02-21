《午市前瞻》商湯現價可買但不宜重倉，百度業績有希望現價可收集

《經濟通通訊社２１日專訊》恒生指數半日收報２０６７９，跌２０７點或０﹒９９％，主

板成交５６５﹒０８億元。恒生中國企業指數報６９８１，跌８１點或１﹒１６％。恒生科技指

數報４２０４，跌１０７點或２﹒４９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３６５﹒２元，跌１１﹒８元或３﹒１３％，成交４１﹒８４億

元；阿里巴巴－ＳＷ收報９６﹒９元，跌２﹒５元或２﹒５２％，成交２１﹒７３億元；美團收

報１４１﹒４元，跌４﹒４元或３﹒０２％，成交１９﹒２９億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊李偉傑：港股難言調整完成＊



恒指繼續於２０８００至２１０００附近爭持，因業績期觀望氣氛濃厚，令大市成交較為

疏落。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，儘管近期恒指多次跌穿２０８００

後均見反彈，惟是否調整完畢言之尚早。近期缺乏好消息，市場正觀望各方消息，包括聯儲局會

議紀錄及港股業績等。市場正留意美元會否維持強勢，若保持強勢將對港股不利，預料會議紀錄

公布前，港股將維持膠著。



＊ＡＩ概念帶動商湯百度，惟觀望盈利能力＊



商湯（０００２０）經歷四連跌後見反彈，李偉傑指，商湯反彈主要源於富時羅素將其納入

中國區域指數，近期商湯在市場上的認授性增加，亦開始出現商湯的期權，如此有望擴大股份的

資金流，並有利股價發展。但他提到，商湯仍未算錄得盈利，未來須觀望公司在ＡＩ推進方面能

帶來多大的盈利，故目前仍不宜重倉商湯，但現價２﹒５元亦不失為較值得收集的水平。

另一ＡＩ概念股百度（０９８８８）將於明日公布２０２２年全年業績，近期股價主要沿

２０天線上落，李偉傑指百度第三季業績已大幅改善，預計第四季將會進一步改善甚或有驚喜，

現價１４０至１４２元可逐步收集，但仍以中長線部署為主，因為「文心一言」仍未落地，可帶

來的收入仍要觀望，未來可觀望無人駕駛概念及ＣｈａｔＧＰＴ概念對百度的影響。（ｈｃ）

