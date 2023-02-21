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21/02/2023 16:44

【企業盈警】星凱控股料中期盈轉虧，蝕９００萬至１３００萬元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》星凱控股（０１１６６）公布，預計截至２０２２年１２月
３１日止六個月，錄得公司擁有人應佔虧損介乎約９００萬元至１３００萬元，而截至２０２１
年１２月３１日止六個月公司擁有人應佔溢利為約４８１２﹒８萬元。盈轉虧主要由於銷售收入
及毛利率減少，及集團投資物業於有關期間之公平值淨收益較集團投資物業於上年同期錄得之公
平值淨收益減少。（ｈｐ）

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