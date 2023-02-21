《經濟通通訊社２１日專訊》中國環境資源（０１１３０）公布，預期集團截至２０２２年
６月３０日止年度之經審核綜合虧損將較２０２１年同期虧損約４８９０萬元，減少不少於
６５％。有關減少乃由於收益上升，導致毛利增加至約２１２０萬元；因新冠疫情而免除之租賃
負債，導致其他收入增加至約４１０萬元；生物資產公允值變動減出售成本由產生虧損轉為收益
約１０００萬元等。（ｈｐ）
21/02/2023 17:53
【企業盈警】中國環境資源料全年虧損收窄不少於６５％
《經濟通通訊社２１日專訊》中國環境資源（０１１３０）公布，預期集團截至２０２２年
６月３０日止年度之經審核綜合虧損將較２０２１年同期虧損約４８９０萬元，減少不少於
６５％。有關減少乃由於收益上升，導致毛利增加至約２１２０萬元；因新冠疫情而免除之租賃
負債，導致其他收入增加至約４１０萬元；生物資產公允值變動減出售成本由產生虧損轉為收益
約１０００萬元等。（ｈｐ）
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