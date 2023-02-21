《美元走勢－羅明立》歐元跌近１﹒０６後回升，但未企穩１﹒０７

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３４﹒４０ １３４﹒５０ １３４﹒１５

歐元╱美元 １﹒０６９５ １﹒０６９６ １﹒０６７３

英鎊╱美元 １﹒２０３０ １﹒２０３９ １﹒２０１３

美元╱瑞郎 ０﹒９２４０ ０﹒９２４４ ０﹒９２３０

美元╱港元 ７﹒８３１６ ７﹒８４１８ ７﹒８３３２

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《美元走勢》本周一（２０日）美國金融市場假期休市，缺乏經濟數據及消息帶動，美匯指

數在１０４附近窄幅震盪。全球央行加息行動應已接近尾聲，但由於美國通脹回落速度放慢，令

市場對美聯儲局未來加息次數的預期產生變化，利好美元短線反彈。然而，今年全球的經濟會面

對很大的不確定性，通脹是否已見頂、俄烏戰事持續、中國復常後的經濟能否迅速恢復以及中美

關係未見改善等問題，都會影響今年的整體表現，估計市況將維持反覆。

德國央行指經濟前景有改善跡象，通脹有望已見頂並逐步回落，企業信心亦有好轉，預期可

以避過經濟衰退。而有歐洲央行官員表示通脹仍高，要繼續上調利率，市場估計央行仍會進行多

次的加息，但３月後的加幅或可能有所調整。上周五（１７日）歐元跌近１﹒０６後回升，但未

能企穩１﹒０７，暫時先以１﹒０６００╱１﹒０７５０波動區間操作為主。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０７１５ １﹒０６１５ １﹒０７５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２０７０ １﹒１９７０ １﹒２１１０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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