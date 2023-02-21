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21/02/2023 15:42

《美元走勢－羅明立》歐元跌近１﹒０６後回升，但未企穩１﹒０７

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３４﹒４０　１３４﹒５０　１３４﹒１５
　　歐元╱美元　１﹒０６９５　１﹒０６９６　１﹒０６７３
　　英鎊╱美元　１﹒２０３０　１﹒２０３９　１﹒２０１３
　　美元╱瑞郎　０﹒９２４０　０﹒９２４４　０﹒９２３０
　　美元╱港元　７﹒８３１６　７﹒８４１８　７﹒８３３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》本周一（２０日）美國金融市場假期休市，缺乏經濟數據及消息帶動，美匯指
數在１０４附近窄幅震盪。全球央行加息行動應已接近尾聲，但由於美國通脹回落速度放慢，令
市場對美聯儲局未來加息次數的預期產生變化，利好美元短線反彈。然而，今年全球的經濟會面
對很大的不確定性，通脹是否已見頂、俄烏戰事持續、中國復常後的經濟能否迅速恢復以及中美
關係未見改善等問題，都會影響今年的整體表現，估計市況將維持反覆。
　　德國央行指經濟前景有改善跡象，通脹有望已見頂並逐步回落，企業信心亦有好轉，預期可
以避過經濟衰退。而有歐洲央行官員表示通脹仍高，要繼續上調利率，市場估計央行仍會進行多
次的加息，但３月後的加幅或可能有所調整。上周五（１７日）歐元跌近１﹒０６後回升，但未
能企穩１﹒０７，暫時先以１﹒０６００╱１﹒０７５０波動區間操作為主。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０７１５　１﹒０６１５　１﹒０７５０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒２０７０　１﹒１９７０　１﹒２１１０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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