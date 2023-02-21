恒生：無計劃派發周年特別股息，去年內房貸款帳簿減少１８０億元

《經濟通通訊社２１日專訊》恒生銀行（０００１１）第４次中期股息每股２元，全年派息

共４﹒１元，按年下跌約２０％。執行董事兼行政總裁施穎茵表示，未來派息須考慮一籃子因素

，包括集團資本狀況、不同情境下的營運表現和發展策略，現階段未有計劃派發９０周年特別股

息，但對今年營商環境審慎樂觀，預期來年集團營運表現好轉，並可於未來派息上反映出來。



＊去年派息率達７７﹒７％，今年ＲＯＥ可望好轉＊



恒生財務總監蘇雪冰補充指，２０２２年派息比率達７７﹒７％，為多年的高位，隨著通關

後商業活動復甦和銀行盈行能力改善，預料今年的股東權益報酬率（ＲＯＥ）將迎來好轉，未來

亦將有合理的派息水平。

施穎茵指出，自去年內地相關政策改善，相信今年的信貸減值撥備會比去年低，而本港與內

地通關，有利於經濟活動和貿易，同時恒生早前已開設首家跨境財富管理中心，未來發展重心將

在於大灣區，因此對集團今年發展審慎樂觀。



＊有抵押貸款佔比增至４５％＊



風險監控總監張家慧表示，去年年底，內地針對房地產市場出台多項政策，令投資氣氛有所

改善，該行未來會注視市場發展再作適當提撥。她透露，去年內地房地產相關貸款帳簿減少

２６％或１８０億元，會繼續降低貸款組合的風險。當中，民企（ＰＯＥ）佔比為６３％，國企

（ＳＯＥ）佔２０％，外企（ＦＩＥ）佔１７％，有抵押貸款佔比由２０２１年的４１％增至

２０２２年的４５％。內房未完工項目佔恒生整體貸款帳簿少於１％，未見到整體信貸質素有重

大影響。

對於截至去年底本港負資產人數急增，張家慧指出，相關負資產大多來自按揭保險和居者有

其屋，強調恒生對現時的按揭質素繼續感到滿意。（ａｃ）

