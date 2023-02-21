【夜期時段】即月期指最新報２０５２７點，跌１９點，低水２點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０５１２點，跌３４點，低水

１７點，最新報２０５２７點，跌１９點，低水２點，合約成交４５６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６９２８點，升２點，高水３點，最新報６９２４點，跌２

點，低水１點，合約成交１３７０張。

