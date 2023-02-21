【企業盈警】大成生化科技料去年稅前虧損擴至最多１８﹒５億元

《經濟通通訊社２１日專訊》大成生化科技（００８０９）就盈警作進一步公告，相對於

２０２１年度所錄得約４﹒０９５億元的除稅前虧損，預期集團於去年度將錄得介乎於１５﹒５

億元至１８﹒５億元的除稅前虧損，主要由於期內並無錄得一次性債務重組收益。（ａｃ）

