《經濟通通訊社２１日專訊》大成生化科技（００８０９）就盈警作進一步公告，相對於
２０２１年度所錄得約４﹒０９５億元的除稅前虧損，預期集團於去年度將錄得介乎於１５﹒５
億元至１８﹒５億元的除稅前虧損，主要由於期內並無錄得一次性債務重組收益。（ａｃ）
21/02/2023 18:17
【企業盈警】大成生化科技料去年稅前虧損擴至最多１８﹒５億元
《經濟通通訊社２１日專訊》大成生化科技（００８０９）就盈警作進一步公告，相對於
２０２１年度所錄得約４﹒０９５億元的除稅前虧損，預期集團於去年度將錄得介乎於１５﹒５
億元至１８﹒５億元的除稅前虧損，主要由於期內並無錄得一次性債務重組收益。（ａｃ）
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