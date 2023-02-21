據報騰訊正與Ｍｅｔａ洽談在中國銷售Ｑｕｅｓｔ　２　ＶＲ眼鏡

《經濟通通訊社２１日專訊》據《道瓊斯》引述知情人士報道。騰訊（００７００）正與

ｆａｃｅｂｏｏｋ的母公司Ｍｅｔａ洽談在中國銷售Ｍｅｔａ的虛擬實境（ＶＲ）穿戴裝置「

Ｑｕｅｓｔ ２」。

知情人士指出，相關討論在最近幾個月開始，目前仍處於初步階段，最終可能無法達成協議

。騰訊和Ｍｅｔａ未有回應報道。

報道指，現時「Ｑｕｅｓｔ ２」和相關的應用程式並未正式登陸中國市場，國內民眾只能

在淘寶網和京東（０９６１８）的電子商務平台上購買水貨，並要「翻牆」才能下載相關的應用

程式。（ａｃ）

