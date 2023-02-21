《經濟通通訊社２１日專訊》據《道瓊斯》引述知情人士報道。騰訊（００７００）正與
ｆａｃｅｂｏｏｋ的母公司Ｍｅｔａ洽談在中國銷售Ｍｅｔａ的虛擬實境（ＶＲ）穿戴裝置「
Ｑｕｅｓｔ ２」。
知情人士指出，相關討論在最近幾個月開始，目前仍處於初步階段，最終可能無法達成協議
。騰訊和Ｍｅｔａ未有回應報道。
報道指，現時「Ｑｕｅｓｔ ２」和相關的應用程式並未正式登陸中國市場，國內民眾只能
在淘寶網和京東（０９６１８）的電子商務平台上購買水貨，並要「翻牆」才能下載相關的應用
程式。（ａｃ）
21/02/2023 18:35
據報騰訊正與Ｍｅｔａ洽談在中國銷售Ｑｕｅｓｔ ２ ＶＲ眼鏡
《經濟通通訊社２１日專訊》據《道瓊斯》引述知情人士報道。騰訊（００７００）正與
ｆａｃｅｂｏｏｋ的母公司Ｍｅｔａ洽談在中國銷售Ｍｅｔａ的虛擬實境（ＶＲ）穿戴裝置「
Ｑｕｅｓｔ ２」。
知情人士指出，相關討論在最近幾個月開始，目前仍處於初步階段，最終可能無法達成協議
。騰訊和Ｍｅｔａ未有回應報道。
報道指，現時「Ｑｕｅｓｔ ２」和相關的應用程式並未正式登陸中國市場，國內民眾只能
在淘寶網和京東（０９６１８）的電子商務平台上購買水貨，並要「翻牆」才能下載相關的應用
程式。（ａｃ）
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