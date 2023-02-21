【匯控業績】匯控去年列帳基準稅前盈利跌７％，息２３美仙

《經濟通通訊社２２日專訊》匯控（００００５）公布，截至去年１２月底止全年業績，列

帳基準稅前盈利１７５﹒２８億美元，按年跌７﹒３％，董事會已批准派發第二次股息每股

０﹒２３美元，令２０２２年每股合共派息０﹒３２美元。（ｂｎ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

