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21/02/2023 12:01

【匯控業績】匯控去年列帳基準稅前盈利跌７％，息２３美仙

　　《經濟通通訊社２２日專訊》匯控（００００５）公布，截至去年１２月底止全年業績，列
帳基準稅前盈利１７５﹒２８億美元，按年跌７﹒３％，董事會已批准派發第二次股息每股
０﹒２３美元，令２０２２年每股合共派息０﹒３２美元。（ｂｎ）
　
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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