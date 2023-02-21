【匯控業績】匯控去年經調整稅前盈利２４０﹒１億美元，升１７％

《經濟通通訊社２１日專訊》匯控（００００５）公布，截至去年１２月底止全年業績，經
調整稅前盈利２４０﹒１億元（美元．下同），按年升１６﹒５％。
去年列帳基準母公司普通股股東應佔溢利１４８﹒２２億元，按年升１７﹒６％，每股基本
盈利０﹒７５元。平均普通股股東權益回報為８﹒７％，按年升１﹒６％。（ｂｎ）
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