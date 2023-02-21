《經濟通通訊社２１日專訊》匯控（００００５）公布截至去年１２月底止全年業績，香港
業務去年列帳基準稅前利潤６２﹒０５億元（美元．下同），按年升４﹒９％，經調整稅前盈利
６７﹒６１億元，按年升９％。
單計去年第四季，香港業務列帳基準稅前利潤２０﹒６２億元，按年升３﹒０４倍。經調整
稅前盈利為２３﹒２１億元，按年升２﹒７１倍。（ｂｎ）
21/02/2023 12:45
【匯控業績】匯控去年香港業務列帳基準稅前利潤按年升５％
《經濟通通訊社２１日專訊》匯控（００００５）公布截至去年１２月底止全年業績，香港
業務去年列帳基準稅前利潤６２﹒０５億元（美元．下同），按年升４﹒９％，經調整稅前盈利
６７﹒６１億元，按年升９％。
單計去年第四季，香港業務列帳基準稅前利潤２０﹒６２億元，按年升３﹒０４倍。經調整
稅前盈利為２３﹒２１億元，按年升２﹒７１倍。（ｂｎ）
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