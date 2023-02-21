【匯控業績】匯控：明年首季恢復派季息，今明年派息率定為５０％

《經濟通通訊社２１日專訊》匯控（００００５）公布截至去年１２月底止全年業績，集團

行政總裁祈耀年表示，鑑於集團目前的回報趨勢，將２０２３及２０２４年的派息率定為５０％

，當中並無計及主要重大項目，並提前於２０２３年５月１公布第一季業績時，考慮視乎適當的

資金水平進行回購，亦擬自２０２３年第一季起恢復派發季度股息。

他指出，鑑於集團增長及轉型計劃的效應，加上全球加息影響，有信心自２０２３年起實現

平均有形股本回報率至少達到１２％的目標，繼續看好收入前景。根據現時市場對環球央行利率

的共識，預期２０２３年的淨利息收益將至少達到３６０億美元。

他提及，集團擬於公布第一季業績時或之前更新淨利息收益指引，以反映ＩＦＲＳ １７「

保單」的預期影響，儘管集團規劃中長期預期信貸損失提撥時，繼續採用平均貸款的３０至４０

個基點範圍，但鑑於當前宏觀經濟的不利因素，集團預期２０２３年預期信貸損失提撥將約為

４０個基點（包括轉撥至持作出售用途的貸款結欠）。近日集團注意到若干利好中國內地商業房

地產行業的政策發展，並會繼續密切監察情況。

他預期，普通股權一級資本比率會保持在１４％至１４﹒５％的中期目標範圍，並擬繼續有

效地管理資本，及於適當情況下將過剩資本回饋股東。（ｂｎ）

