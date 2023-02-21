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21/02/2023 16:38

信置（８３）中期基礎溢利按年跌３６％，今年推售六個新項目

　　《經濟通通訊社２１日專訊》信置（０００８３）公布，截至去年１２月底止六個月，在撇
除投資物業公平值變動的影響後，股東應佔基礎溢利為２８﹒０２３億元，按年跌３５﹒８％，
每股基礎盈利０﹒３６元。
　
＊應佔物業銷售總收入跌５２﹒９％＊
　
　　期內，集團應佔物業銷售總收入為３８﹒９９億元，按年跌５２﹒９％。物業銷售收入主要
來自出售於中期年度內完成項目之住宅單位及車位，項目為位於何文田的Ｓｔ﹒　Ｇｅｏｒｇｅ
’ｓ　Ｍａｎｓｉｏｎｓ和馬鞍山的Ｓｉｌｖｅｒｓａｎｄｓ，以及出售於過往財政年度完成的
項目餘下住宅單位及車位，包括位於觀塘的凱滙、西貢的１３３　Ｐｏｒｔｏｆｉｎｏ及中國漳
州的信和．御龍天下。
　
＊今年推售六個新項目，手持淨現金４１２億＊
　
　　集團預期將於２０２３年推售六個新項目，包括位於將軍澳的凱柏峰ＩＩＩ、中環的ＯＮＥ
　ＣＥＮＴＲＡＬ　ＰＬＡＣＥ、元朗的柏瓏第二期、黃竹坑的港島南岸第４Ａ及４Ｂ期、油塘
通風樓項目及日出康城第１３期項目。
　　於２０２３年１月１日至２月１５日期間，集團於香港已售出１１１個單位，錄得成交金額
逾３０億元（集團應佔銷售收入逾１８億元）。未入帳之合約銷售總額逾１８２億元，當中約
４９億元將於２０２２╱２３財政年度下半年入帳。集團財政狀況穩健，持有淨現金４１２億元
，故可受益於加息周期。
　　於去年１２月３１日，集團在集團在中國內地、香港、新加坡及悉尼擁有土地儲備應佔樓面
面積約２０２０萬平方呎，各類型物業比例均衡：商業佔４５﹒８％、住宅佔２９﹒６％、工業
佔１０﹒９％、停車場佔７﹒８％及酒店佔５﹒９％。以土地狀況劃分，發展中物業為５７０萬
平方呎、投資物業和酒店為１２７０萬平方呎，及已完成之銷售物業為１８０萬平方呎。
　
＊應佔總租金收益按年跌３﹒８％＊
　
　　期內，集團應佔總租金收益為１７﹒２８億元，按年跌３﹒８％。租金收入下降主要是受第
五波疫情影響導致租金負增長，以及寫字樓出租率下降所致。中期年度內，淨租金收益為
１４﹒８億元，按年下降４﹒９％。
　　集團投資物業組合整體出租?為９１﹒１％，較去年同期上升０﹒８個百分點。其中商舖物
業錄得最大增幅，出租?上升３個百分點至９４﹒９％，其次是工業物業，出租?上升一點４個
百分點至８６﹒９％，而寫字樓和住宅物業出租?分別為８７﹒３％和８０﹒１％。
　
＊加息周期壓力放緩及通關有助支持樓市＊
　
　　信和置業主席黃志祥表示，預期加息周期壓力逐漸放緩及中國重新通關將為香港住宅市場提
供支持。集團已為短期內營運環境正常化做好充分準備，同時著眼於長期可持續增長。集團財政
穩健，加上可持續的業務增長策略，有助應對經濟環境的挑戰和把握機遇。（ａｃ）

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