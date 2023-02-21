《小傳日記》間間都搶住做ＡＩ，連吉利都要踩過界！

《小傳日記》今日全民都係睇實隻象（００００５）！今朝就成朝撳住撳住升唔到，中午正

式放榜，今次就派２３美仙第二次股息，２０２２全年就派３２美仙。放榜前最期待嘅季息都有

著落，今年第一季業績就會開始派返，到出年年頭仲有可能派２１美仙特息，仲有可能額外再回

購，真係一鋪返埋嚟！不過期待成真之後就係時候散水，晏晝開市鬼馬升一升之後就大幅倒插，

最後都要跌２巴仙完場。

匯控晏晝仆直，連帶科技股都衰多兩錢重，今日科指跌足３巴仙有多，仲要穿埋條牛熊線，

走勢相當時不利！不過都無阻大公司衝入ＡＩ概念之中，今日就有內媒發現到吉利

（００１７５）都要同ＡＩ扯上關係。近排吉利手機旗下湖北星紀時代科技就被發現申請咗好幾

個商標，包括「孔明ＡＩ大腦」、「孔明ＡＩ」同「ＫＯＮＧＭＩＮＧ ＡＩ」等等，不過由舊

年７月開始申請，居然最後係被駁回複審，不過吉利方面無放棄，１月３０號再次提交「孔明

ＡＩ大腦」嘅申請。

原來吉利唔聲唔聲就已經踩咗入ＡＩ概念之中，如果係吉利自己申請就有可能係智能駕駛，

不過係吉利手機申請，就有更加多幻想空間。照咁睇可能呢個「孔明」會係類似小米

（０１８１０）嘅小愛同學一樣，係語音搜尋ＡＩ，咁係最基本，但係而家ＣｈａｔＧＰＴ咁

ｈｉｔ，都話唔埋吉利手機會乘機轉埋做類ＣｈａｔＧＰＴ嘅聊天機械人。

雖然吉利做電話好似純粹係做多瓣，但係如果電話ＡＩ技術可以支援埋智能駕駛技術，就可

以同吉利汽車無縫接合，分分鐘可以做到第一架連接聊天機械人嘅新能源車，不過而家吉利手機

都未有咩聲氣，起碼都仲要多一兩年先，請請！



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