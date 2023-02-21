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21/02/2023 19:19

【匯控業績】匯控：對內房看法較去年第四季正面，有充足回購能力

　　《經濟通通訊社２１日專訊》匯控（００００５）行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ　
Ｑｕｉｎｎ）表示，集團在去年底增加內房的撥備，對現時的撥備水平感到滿意。他指去年為內
房進行撥備是正確，因為去年１２月的情緒是較消極，採取額外撥備的是明智做法。
　　他表示，隨著相關的政策變化，內房於１月份的前景有所改善，但當中仍有很長的路要走，
但與去年第四季度相比，現時對內房的看法更加正面，集團將保持謹慎態度，並密切觀察內房在
未來幾個月的發展情況。
　
＊＊正就回購計劃作準備，具有充足的回購能力＊
　
　　被問及是次匯控業績是否足以安撫其主要股東平保（０２３１８）（滬：６０１３１８），
他表示，集團與平保在過去三年中均有共同目標，並要求提高業務表現，認為今天已展示出其業
績的改善，未來仍打算進一步提高其績效，而在過去的三年裏，已經兌現了集團的戰略承諾。　
　　對於回購，集團財務總監艾橋智（Ｇｅｏｒｇｅｓ　Ｅｌｈｅｄｅｒｙ）表示，現時正就今
年首季的回購計劃作準備，並未能提供任何數字，但強調現時集團具有充足的回購能力。
　
＊匯控削減員工獎金池＊
　
　　另外，集團表示，由於全球交易活動低迷，２０２２年的員工年度獎金總額較上一年削減
４％至３４億美元。
　　至於祈耀年的薪酬待遇，由上一年的４９０萬英鎊躍升至５６０萬英鎊，增幅達１４％，若
將長期激勵獎金包括在內，祈耀年的總薪酬可能達到１０５０萬英鎊。（ｂｎ）

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