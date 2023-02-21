【匯控業績】匯控：對內房看法較去年第四季正面，有充足回購能力

《經濟通通訊社２１日專訊》匯控（００００５）行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ

Ｑｕｉｎｎ）表示，集團在去年底增加內房的撥備，對現時的撥備水平感到滿意。他指去年為內

房進行撥備是正確，因為去年１２月的情緒是較消極，採取額外撥備的是明智做法。

他表示，隨著相關的政策變化，內房於１月份的前景有所改善，但當中仍有很長的路要走，

但與去年第四季度相比，現時對內房的看法更加正面，集團將保持謹慎態度，並密切觀察內房在

未來幾個月的發展情況。



＊＊正就回購計劃作準備，具有充足的回購能力＊



被問及是次匯控業績是否足以安撫其主要股東平保（０２３１８）（滬：６０１３１８），

他表示，集團與平保在過去三年中均有共同目標，並要求提高業務表現，認為今天已展示出其業

績的改善，未來仍打算進一步提高其績效，而在過去的三年裏，已經兌現了集團的戰略承諾。

對於回購，集團財務總監艾橋智（Ｇｅｏｒｇｅｓ Ｅｌｈｅｄｅｒｙ）表示，現時正就今

年首季的回購計劃作準備，並未能提供任何數字，但強調現時集團具有充足的回購能力。



＊匯控削減員工獎金池＊



另外，集團表示，由於全球交易活動低迷，２０２２年的員工年度獎金總額較上一年削減

４％至３４億美元。

至於祈耀年的薪酬待遇，由上一年的４９０萬英鎊躍升至５６０萬英鎊，增幅達１４％，若

將長期激勵獎金包括在內，祈耀年的總薪酬可能達到１０５０萬英鎊。（ｂｎ）

