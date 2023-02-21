《經濟通通訊社２１日專訊》匯控（００００５）集團行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ
Ｑｕｉｎｎ）向《路透社》表示，內地房地產行業的前景在１月份有所改善，儘管銀行業者在第
四季度提列了與中國商業房地產行業風險相關的更多費用。
他表示，第四季度的情緒比１月份出現的情緒更加消極，在需求面和供應面都有與重大政策
措施有關的積極發展。（ｂｎ）
21/02/2023 15:31
匯控祈耀年：內房前景正改善，政策支持供需發展
《經濟通通訊社２１日專訊》匯控（００００５）集團行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ
Ｑｕｉｎｎ）向《路透社》表示，內地房地產行業的前景在１月份有所改善，儘管銀行業者在第
四季度提列了與中國商業房地產行業風險相關的更多費用。
他表示，第四季度的情緒比１月份出現的情緒更加消極，在需求面和供應面都有與重大政策
措施有關的積極發展。（ｂｎ）
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