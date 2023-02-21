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21/02/2023 14:18

《真知灼見－溫灼培》黃金料短暫調整長遠看漲

　　《真知灼見》世界黃金協會（ＷＧＣ）數字顯示，全球中央銀行於２０２２年第三及第四季
分別大舉吸納了４４５噸及４１７噸黃金。單一個季度吸納４００多噸黃金是一個甚麼概念呢？
回顧對上一次出現這情況已是１９５５年，即６７年前的事情。中央銀行如此大舉購金，市場上
有兩個說法。首先，經歷了上年２月俄烏事件後，美國與其盟國合力凍結了俄羅斯的資產，引起
了全球關注。當各國對持有主要貨幣作為儲備感憂慮，便只能相信黃金。其次，中央銀行相繼增
持黃金，也可能是為增加其本身貨幣認受性作出的舉動。
　
＊各國增黃金作為貨幣的抵押品＊
　
　　一點必須理解，自俄烏事件後，不少國家相繼去美元化，並爭取用本幣在雙邊貿易中作結算
。而為增加其本身貨幣的認受性，不少中央銀行因而選擇增加黃金作儲備。有這樣的分析不是無
道理，人民銀行於１１月、１２月及１月便連續三個月大舉增持了黃金作儲備。明顯是在爭取人
民幣國際化，爭取各國對使用人民幣的信心。
　
＊金價短線走勢看美息＊
　
　　隨全球逐步趨向去美元化，料黃金的長遠前景可被看高一線。惟各國去美元化的行動也不會
一夜間發生，料這只能長遠利好金價。就短線而言，金價走勢始終要看美息變化。首先，投資黃
金不能收息，若美息續升這可對金價不利。另外，現在美息水平並不低，處１５年高位。聯儲局
往後每一次加息對美國以至環球經濟帶來衰退的風險難免會倍增。黃金一個最大用途是首飾需求
。若環球經濟轉弱，這可對黃金的需求以至價格不利。
　　技術上，經歷了本月初現貨金價嘗試，但終告失敗未能上破２０００美元之後，料金價日後
要上破２０００大關將必須擁有更多利好因素。暫料技術阻力於１９００美元。相反，料金價短
期具跌破１８００美元風險，尤其若聯儲局一旦指向美息可能要於５﹒５％才見頂。龐大支持料
於１７００美元。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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