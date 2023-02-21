《真知灼見－溫灼培》黃金料短暫調整長遠看漲

《真知灼見》世界黃金協會（ＷＧＣ）數字顯示，全球中央銀行於２０２２年第三及第四季

分別大舉吸納了４４５噸及４１７噸黃金。單一個季度吸納４００多噸黃金是一個甚麼概念呢？

回顧對上一次出現這情況已是１９５５年，即６７年前的事情。中央銀行如此大舉購金，市場上

有兩個說法。首先，經歷了上年２月俄烏事件後，美國與其盟國合力凍結了俄羅斯的資產，引起

了全球關注。當各國對持有主要貨幣作為儲備感憂慮，便只能相信黃金。其次，中央銀行相繼增

持黃金，也可能是為增加其本身貨幣認受性作出的舉動。



＊各國增黃金作為貨幣的抵押品＊



一點必須理解，自俄烏事件後，不少國家相繼去美元化，並爭取用本幣在雙邊貿易中作結算

。而為增加其本身貨幣的認受性，不少中央銀行因而選擇增加黃金作儲備。有這樣的分析不是無

道理，人民銀行於１１月、１２月及１月便連續三個月大舉增持了黃金作儲備。明顯是在爭取人

民幣國際化，爭取各國對使用人民幣的信心。



＊金價短線走勢看美息＊



隨全球逐步趨向去美元化，料黃金的長遠前景可被看高一線。惟各國去美元化的行動也不會

一夜間發生，料這只能長遠利好金價。就短線而言，金價走勢始終要看美息變化。首先，投資黃

金不能收息，若美息續升這可對金價不利。另外，現在美息水平並不低，處１５年高位。聯儲局

往後每一次加息對美國以至環球經濟帶來衰退的風險難免會倍增。黃金一個最大用途是首飾需求

。若環球經濟轉弱，這可對黃金的需求以至價格不利。

技術上，經歷了本月初現貨金價嘗試，但終告失敗未能上破２０００美元之後，料金價日後

要上破２０００大關將必須擁有更多利好因素。暫料技術阻力於１９００美元。相反，料金價短

期具跌破１８００美元風險，尤其若聯儲局一旦指向美息可能要於５﹒５％才見頂。龐大支持料

於１７００美元。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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