《宏觀論勢－李依萊》通脹推動的反彈並未完全反映增長風險

《宏觀論勢》今年風險資產迎來良好開局，市場參與者預期聯儲局實現經濟軟著陸，通脹情

況好轉，並且在下半年開始減息。這種佔據主導地位的觀點存在明顯的風險，即自滿情緒開始在

不同的市場領域孕育，如果最終證實這種觀點過於樂觀，大幅震蕩可能一觸即發。

最新美國數據顯示，通脹勢將較預期維持更久，如果沒有經濟衰退和勞動力市場出現明顯疲

弱，則通脹不太可能回落至聯儲局２％的目標水平。因此，從目前股票和信貸的風險溢價來看，

市場可能並未充分反映相應的負增長和盈利狀況，因為相關影響可能會日漸更加顯而易見。



＊乘中國發展的東風＊



中國方面，２０２２年領導層換屆並解決了監管問題後，政府的工作重點已堅定地轉向經濟

增長。

最新數據顯示，中國在放寬新冠疫情清零限制後社會經濟生活正快速恢復正常。自２０２２年

１１月政府政策突然轉變以來，公共衛生官員估計，超過八成人口已被感染，實現群體免疫。在

快速放寬新冠疫情限制措施之後，相對於印度和韓國等去年放寬新冠疫情限制的其他經濟體，中

國的經濟活動和流動性數據反彈幅度更大。

從多種跡象看來，未來可能出現更多意外上行。例如即將於３月初召開的「兩會」大有可能

將公布更多促增長政策信號，屆時政府將公布官方經濟增長目標和社會融資總量，預計財政和產

業政策的廣泛支持立場將在２０２３年重啟經濟增長。

此外，根據去年中央經濟工作會議宣布的主要優先事項，預計還將出台更詳細的政策。

企業盈利能力的領先指標（如經理人調查）也正在轉好，並普遍預示中國企業將迎來盈利拐點。

雖然市場在大幅反彈後仍存在間歇性盤整空間，但目前估值仍不高，加上積極的基本面潛在因素

，今年勢將為中國內地和香港股市創造了一個利好環境。消費、科技、可再生能源、綠色基礎設

施和電動汽車等行業均獲看高一線。

毫無疑問，中國內地商業周期上行對台灣、韓國和日本等地區的經濟前景而言亦是好兆頭。

奢侈品和旅遊等全球性行業也處於有利位置，有望受惠於中國重新開放帶來的一些有利因素。



＊地緣政治緊張局勢再次升溫＊



儘管近期出現一些利好因素，但地緣政治風險可能依然是未來市場震蕩的一大源頭。尤其是

中美關係，兩國之間緊張局勢起起落落令情況變得極其複雜。一旦衝突開始升級，投資者預期會

出現重大下行風險。另一方面，對於分析嚴謹、可用資金充足、擁有長期投資眼光且準備充分的

投資者而言，這些插曲也能助其抓住具吸引力的入場點。

在本年上半年，風險資產預料將經歷不同步且震盪的觸底過程，隨後在下半年勢將迎來復甦

，最終於２０２３年底整體呈正增長表現。

《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

