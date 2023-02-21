《環球布局－黃德泰》基建展望：氣候和宏觀動力成為正面因素

《環球布局》新冠疫情持續為環球經濟帶來漣漪效應。從２０２０年的零增長，到２０２１

年的迅速增長以及去年的緩慢增長，我們的基本預測是美國、歐洲和英國將於今年陷入經濟衰退

，而中國經濟增長將在今年內的一段時間顯著低於趨勢。踏入今年，我們預期債券孳息率應會上

升，並於年內較後時期跟隨通脹回落。然而，我們預期基建業，特別是受監管資產將受到的影響

不大，這些企業以相關資產基礎創造現金流、盈利和股息，預期上述的資產基礎將於未來數年擴

大。因此，我們認為基建業企業盈利較環球股市企業盈利更受保障。

大部分基建公司的收益或回報與通脹掛鈎。受監管資產例如公用事業的受監管準許回報隨著

時間因應債券孳息率調整。由於實質孳息率上升，公用事業股有望表現良好，現時我們調整基建

投資組合以反映上述因素。因此，通脹和債券孳息率變動普遍不會影響基建資產的相關估值。然

而，債券孳息率上升造成的股市波動影響上市基建證券價格，有助這些證券較私募市場的非上市

基建估值顯得更為吸引。

基建業不但較整體股市相對吸引，並可望於今年及其後受惠於數股宏觀動力。首先，現時環

球政策以能源安全主導，並需要建設大量基建以達致能源安全。俄烏衝突導致天然氣價格高企和

供應受限，反映能源安全和能源投資的重要性。這情況利好能源基建，尤其是在歐洲，當地需要

額外產能以取代俄羅斯石油和天然氣供應。同時美國亦有新盆地投產，部分是為了滿足歐洲的新

需求。

運輸方面，為了縮短與生產地的距離（包括迴流及近岸生產），貿易路線轉變和供應鏈調整

均將帶動新運輸基建的需求。機場一直力求重返疫情前的客運水準，然而可能會受今年的環球經

濟衰退阻礙。另外，航空相關行業正面對長期趨勢變動，例如商務公幹。另外，通訊基建繼續推

出５Ｇ設施，並朝６Ｇ技術發展。該領域亦致力減少網路延遲，帶動大量投資湧入無線電發射塔

業務，並通常以長期通脹掛鈎合約進行。然而，短期來說，利息成本上升不利淨收入。

財政政策方面，美國《降低通脹法案》在去年８月簽署落實，是美國歷史上最重大的氣候法

案之一。預期該法案將著力推動公用事業和可再生能源業的行業轉型。電氣化的需要擴大，包括

增加電動車充電基建以及住宅和小型商用屋頂太陽能發電，均需要新的變電站、新的變壓器和升

級配電網路的線路。《降低通脹法案》的影響已可見於公用事業公司的今年資本開支計劃，加上

能源轉型相關企業（包括可再生能源、儲存和零部件供應商）的遠期訂單，均有助提高該行業的

增長前景。

我們認為，基建業應在今年全面展現長期增長動力。美國總統拜登希望在２０３０年前減少

當地排放量５０％，並於２０５０年前以太陽能發電廠提供當地約一半電力，因此需要在

２０３０年前投資近３２００億美元於輸電基建，以於２０５０年前達成淨零排放。基建開支的

迫切需求支撐著未來十年及其後的增長，而達成這些長遠目標的首要步驟現正得以實踐。

《富蘭克林鄧普頓投資香港聯席主管 黃德泰》



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